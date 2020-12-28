عاجل.. مصرع 5 أشخاص في تصادم على طريق العلمين بالبحيرة

لقي 5 أشخاص مصرعهم، مساء اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق العلمين بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى وادي النطرون المركزي، ورفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها لفترة نتيجة الحادث.

وشهدت منطقة الكيلو 15 على طريق العلمين، أمام مدخل قرية الشجاعة، التابعة لمركز النوبارية بمحافظة البحيرة، حادث تصادم مروع بين سيارتين، أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وتلقى مأمور مركز شرطة النوبارية بلاغاً بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين ملاكي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، لقى سائق سيارة نقل ثقيل مصرعه حرقاً، إثر نشوب حريق في سيارته بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، أمام مستشفى وادي النطرون المركزي بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتمت السيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وصول محمد جلال يوسف الكحكي، 30 عامًا، مقيم مركز إيتاي البارود، جثة هامدة، انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين نشوب حريق بسيارة نقل ثقيل بمقطورة، وتفحم قائدها.

وتمت السيطرة على الحريق، ونقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.