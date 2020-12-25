مصرع نقيب شرطة وإصابة أمين في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

لقي نقيب شرطة مصرعه وأصيب أمين شرطة فى حادث إنقلاب سيارة شرطة أمام مدخل قرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركزشرطة الغنايم بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة شرطة أمام مدخل قرية دير الجنادلة دائرة المركز، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف.

وبالمعاينة والفحص، تبين إنقلاب سيارة رقم 4384ب15 ونجم عن الحادث وفاة نقيب شرطة "عبده فرحان ابراهيم" 45 عامًا، مقيم بأبوتيج على قوة مركز شرطة الغنايم وإصابة أمين شرطة "احمد محمود على شحاتة" 34 عامًا، مقيم بقرية البلايزة وتم نقل المصاب لمستشفى الإيمان العام والجثة تحت تصرف النيابة بمشرحة مستشفى الغنايم وتحرر المحضر اللازم.