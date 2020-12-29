تحقيقات مختل شبين القناطر: نزيل سابق بمستشفى الأمراض العقلية

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة قيام مختل عقلياً بمهاجمة المواطنين بالقرب من محطة القطار وموقف السيارات في مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر، أن المتهم سبق احتجازه بمستشفى الأمراض العقلية لفترة طويلة.

ودلت التحريات على أن المتهم ويُدعى "رمضان أحمد عمر"، وشهرته "رمضان البرنس"، يبلغ من العمر 55 سنة، يقيم حالياً بقرية "كفر الشرفا"، دائرة المركز، وكان يقيم في السابق بمنطقة "كفر أبو زيد"، وكان متزوجاً، ولكنه انفصل عن زوجته، بعدما أنجب منها 4 أبناء، ولدين وبنتين.

كما توصلت التحريات إلى أنه تردد على مستشفى الأمراض العقلية أكثر من مرة، ومعروف بين الأهالي بمرضه النفسي، حيث فوجئ الجميع بهجومه على المجني عليهم، دون سابق معرفة، وقام بطعنهم بسكين كان في حوزته، مما تسبب في مقتل أحد المواطنين، يُدعى "ممدوح السيد عبد العال"، 52 سنة، فني بمستشفى عين شمس، من قرية مشتهر بدائرة مركز طوخ، وإصابة آخر عامل في مطحن، من قرية الأحراز.

وتمكن أحد الأهالي من شل حركته، من خلال ضربة بشومة، مما أفقده الوعي بعدما أصابته حالة هياج، دفعته إلى مهاجمة المارة، وتم السيطرة عليه حتى تسليمه للشرطة، بينما تم نقل المجني عليهما للمستشفى، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق الواقعة

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وأمرت نيابة مركز شبين القناطر بالتحفظ على جثة المجني عليه بمشرحة المستشفى، وانتداب الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة والتصريح بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية، كما أمرت بالتحفظ على المتهم، وطلب تحريات المباحث.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على شخصين بميدان المحطة، بجوار موقف السيارات، مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وعلى الفور، انتقل العميد حاتم الحداد، مدير إدارة البحث الجنائي، إلى محل البلاغ، وتبين قيام أجهزة الأمن بالتحفظ علي الجاني وبحوزته سكين، ونقل المصاب والمتوفي للمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق.

وتمكنت اجهزة الامن من السيطرة علي الموقف بعد حالة الفزع والهلع التي اصابت المواطنين خلال الحادث واكد شهود العيان ان المتهم معروف عنه الإهتزاز النفسي والتواجد بالمنطقة يهذي بكلمات ير مفهومه ولكن فوجئ الجميع بقيامه بمهاجمة المارة اليوم بعد إصابته بحالة هياج وبحوزته سكين هاجم بهما المجني عليهما

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بإتخاذ الإجراءات القانونية