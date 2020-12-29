مصادر: بدء تسليم وحدات العاصمة الإدارية الأحد المقبل

ذكرت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنَّ الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، ستبدأ تسليم الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث كابيتال ريزيدنس «r3» بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 3 من يناير 2021، وذلك للحاجزين بالمشروع.

أضافت المصادر لـ«الوطن» أنَّ تسليم الوحدات سيستمر حتى الحادي والعشرين من مارس المقبل2021.

كانت «الوطن» حصلت على التفاصيل الخاصة، بطرح أول مزاد علني بالعاصمة الإدارية الجديدة، تطرحه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويقام على مرحلتين، الأولى ظهر اليوم الثلاثاء، والثانية تعقد ظهر يوم الأحد الموافق 7 من فبراير المقبل 2021.

طرح 18 محلًا وصيدليتين بمساحات 32 حتى 95 مترًا بالسوق التجاري

وكانت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كشفت أنَّ جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، سيطرح 18 محلًا، وصيدليتين، بمساحات 32 حتى 95 مترًا بالسوق التجاري بالمجاورتين الأولى والثامنة، بالحي السكني R3.

وأتاح جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمحلات، لكل من يرغب في مقابل 299 جنيهًا فقط لا غير.

تفاصيل أول مزاد علني يقام اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة

ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2018، والخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الحكومة، ويشترط تسديد 25 ألف جنيه رسوم تأمين لكل محل أو صيدلية، و10% مصاريف إدارية، و50% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

الجهاز: سداد 5% من القيمة الوديعة الإجمالية قبل الاستلام

ويسدد باقي قيمة المحل أو الصيدلية، بأحد الطريقتين التاليتين:

1 - استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تجاوز 3 أشهر من الترسية.

2 - سداد القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافًا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري، وقت السداد، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ جلسة المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

كما يتمّ سداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام، ويحق لكل من يرغب في المعاينة على الطبيعة قبل موعد جلسة المزاد، خلال مواعيد العمل الرسمية.