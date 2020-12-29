أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر: الدولار يستقر أمام الجنيه

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، في كل البنوك وشركات الصرافة في مصر، بالمقارنة بأمس الاثنين الذي ارتفع فيه الدولار قرشا، وجاء بنكين من البنوك الأقل سعرًا لشرائه بـ15.64 جنيه وتمّ بيعه في بنوك «مصر وأبوظبى الأول».

17 بنكا يبعون الدولار بأعلى سعر

وبيع الدولار مقابل الجنيه بأعلى سعر له في 17 بنكًا وهي: «كريدى أجريكول، البركة، الأهلى الكويتي (بيريوس)، المصري الخليجي، المصرف المتحد، عودة، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني التعمير والإسكان، hsbc، قطر الوطني، الأهلب المتحد»، ليباع بـ15.67 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية

سجّل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر ارتفاعا بقيمة قرشين ليباع بـ19.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في البنوك وشركات الصرافة،فى بنك المصرف العربى الدولي.

فيما سجّل الجنيه الإسترليني تراجعا بقيمة 4 قروش وسجل أعلى سعر شراء له بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر في بنك «مصر» بـ 21.20 جنيه.

أسعار العملات العربية

وسجّل الريال السعودي أعلى سعر شراء له، بـ4.17 جنيه، في بنوك: «عودة، والمشرق، وقطر الوطني، وhsbc».

أما الدرهم الإماراتي فقد سجل أعلى سعر شراء له مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء29 ديسمبر بـ4.27 جنيه، في بنوك: «عودة، والمشرق، وhsbc، وقطر الوطني».

وقال على الحريرى نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة، إن هناك هدوء في التعاملات اليومية على الدولار، وهناك وفرة تساعد على استقرار الأسعار.