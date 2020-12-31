حكايات من دفتر إبداع المصريين.. اختر مع "الوطن" أيقونة النجاح في 2020

مر العالم بوباء جديد لم يعرفه من قبل وأقل ما يقال إنه فتاك، وهو فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب الملايين بالهلع والفزع، وخلال هذا العام حدثت قصص نجاح، التي أثبتت جدعنة وشهامة المصريين، ودائما ما يولد من رحم المعاناة الأمل، وأبواب مغلقة يختفي ورائها هموم وأسرار لا يعرفها إلا ساكنيها.

خلال عام 2020، وهو عام تفشي فيروس كوورنا، رصد صحفيو «الوطن» العديد من قصص النجاح أبطالها من قلب الشارع المصري، وتحمل معاني الشهامة والبطولة.

القرآن يضيء حياة الأشقاء الثلاثة

حكاية أسرة مكونة من 4 أطفال وأب وأم في الإسكندرية، ثلاثة أطفال منهم ولدوا مكفوفين، أتقنوا حفظ القرآن في عمر صغيرة جدا، وربحوا جوائز على مستوى الجمهورية، وتفاصيل قصة النجاح من هنا.

الطفل مسيرة.. شخصية العام بالنمسا

هو طفل مصري لم يتجاوز الـ15 من عمره، كان يساعد كبار السن في النمسا في ظل انتشار فيروس كورونا، ونال جائزة شخصية العام في النمسا، ويعد أول وأصغر مصري يرشح لها، تفاصيل قصة النجاح من هنا.

ميار شريف.. عاشقة التنس

يطلق عليها فتاة مصر الذهبية، بعدما حققت إنجازا تاريخيا في لعبة التنس، لتحجز لنفسها مكانًا وسط الكبار، وتخوض غمار المنافسة الأفضل في تلك اللعبة، تفاصيل قصة النجاح من هنا.

مريم طاحون.. أصغر مغنية أوبرا في فيينا

مريم طاحون، أول طفلة مصرية في أوبرا النمسا، تألقت بعدما اكتشف والديها موهبتها في الغناء والعزف، تفاصيل القصة من هنا

المنقذ «عوض» له في البحر علامات

ابتلع البحر صديقه في مدينة يجهل دواخلها، اقتفى أثره مترحلا، سبعة أيام لم يذق فيها راحة، يناجي البحر أن يرأف بقلوبهم ويعثر على جثمان رفيق الدرب، تفاصيل قصة النجاح من هنا.

عز الدين بهادر.. أكبر لاعب كرة بالعالم

العمر مجرد رقم بالنسبة له، ولم يترك لانتقادات تنال من عزيمته، وجرى صوب حلمه، ليخوض أولى تجاربه بلعب كرة القدم بعد بلوغه العقد الثامن من عمره، ويشارك في أول مباراة رسمية بشكل احترافي، تفاصيل قصة النجاح من هنا.

الطفل مهند عماد.. صاحب مادة احترام الآخر

هو الطالب مهند عماد، صاحب مطلب تدريس مادة القيم واحترام الآخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف، تفاصيل قصة النجاح من هنا.

محمود إسلام.. تحدى الضمور وأبدع على "النول"

محمود إسلام، نموذج للتحدي والنجاح، حيث أقهر إعاقته وإصابته بالضمور في الأطراف، وقرر الإبداع في مجال صناعة السجاد اليدوي على النول تفاصيل القصة من هنا

مي ناجي.. الفائزة بتحدي الابتكار في أفريقيا

المبتكرة المصرية، مي ناجي، الفائزة بالجائزة الأولى في منافسات "تحدي الابتكار في أفريقيا" التي نظمها الاتحاد الأفريقي للاتصالات، بعد أن شاركت بمشروع عن مختبر علوم يمكّن الطلاب من إجراء تجارب علمية بطريقة افتراضية لتفاصيل أكثر عن الابتكار اضغط هنا

مينا مكاري.. مكتشف مركز الآلام المزمنة بالمخ

قصة نجاح أخرى بطلها الدكتور مينا مكاري، الباحث في المصري في جامعتي ييل وهارفارد، حتى تمكن في مجموعته البحثية في اكتشاف أن "نواة الأكمبس"، وهو تركيب في مخ الإنسان، هي مصدر الخلل الذي يؤدي للطبيعة المزمنة في ألم الظهر تفاصيل أكثر عن البحث اضغط هنا

فريد جمال.. وصلة خير بين متبرعي البلازما ومرضى كورونا

الدكتور فريد جمال، طبيب العظام في مستشفى أحمد ماهر، دشن موقعا إلكترونيا يهدف للمساعدة في التواصل بين مرضى كورونا والمتعافين منها، وذلك للتبرع ببلازما دم المتعافين، ولمزيد من التفاصيل اضعط هنا

أمينة طاهر.. أول عربية تفوز بـJustita Award

أمينة طاهر جاد الله، الفائزة بجائزة Justita Award، وهي مبادرة في القانون، تمنح للسيدات البارزات في المهن القانونية من جميع أنحاء العالم، لتصبح أول مصرية وعربية تفوز بها، والتفاصيل الكاملة من هنا

محمد عبدالمعطي.. أكبر طالب ثانوية عامة

محمد علي عبدالمعطي عبدالهادي، أكبر طالب ثانوية عامة لهذا العام مميزا، بعدما تجاوز الـ55 عاما، ليبدأ مشوارا جديدا ينتظره في مكتب التنسيق، وحلم الالتحاق بإحدى الكليات، بعدما حصد مجموع 63.05%.. تفاصيل القصة كاملة هنا

المبتكرون الثلاثة لملابس الوقاية من كورونا

استطاع الثلاثي عمر متولي، وإسلام رشوان، ونبيل خليفة، منذ أعوام، خلال مبادرة من شركة أخرى لمساعدة الأطباء والممرضين في تفادي مرض كورونا المتسجد بشكل عملي وربما ينقذ الكثيرين.، تفاصيل القصة من هنا

"فايزة".. أول مدربة كرة قدم لفريق رجال

فايزة حيدر، أول سيدة مصرية تتولى تدريب فريق كرة القدم للرجال، وذلك بعدما جرى تعيينها مدربا عاما لفريق إيديال جولدي، الذي ينافس في الدرجة الرابعة من الدوري المصري، تفاصيل أكثر عن القصة اضغط هنا

الأسطى «منة الله».. أصغر ميكانيكي

حكاية نجاح أخرى بطلتها الطفلة منة الله السيد عبدالعزيز الصغير، صاحبة الـ14 عاماً، أصغر ميكانيكي في كفر الشيخ، والتي تجمع بين الدراسة والعمل، لتفاصيل أكثر هنا

محمود الكومي.. مبتكر روبوت "كيرا" ضد كورونا

ابتكر المهندس المصري العشريني محمود الكومي، ابن كلية هندسة طنطا قسم ميتاترونيكس، الروبوت المسمى "كيرا- 03" بهدف الحد من انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر، لمزيذ من التفاصيل هنا

يوسف.. بطل سباحة بـ"إيد واحدة"

يوسف محمد منتصر الحلواني، نموذج لشاب تحدى إعاقته، وتفوق علميا ودراسيا ورياضيا لتتحول المحنة إلي نعمة ويصبح بجانب ذلك بطلا رياضيا في السباحة، تفاصيل القصة من هنا

هنا جودة.. المصنفة الأولى عالميا في تنس الطاولة

هنا جودة، أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تتصدر التصنيف العالمي، حيث تمكنت من الحفاظ على مركزها طوال عام 2020، لتفاصيل أكثر عنها من هنا

صدام كيلاني.. صاحب أطول غطسة في العالم

البطل المصري صدام كيلاني، سجل رقمًا قياسيًا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في البقاء تحت المياه لأكثر من 145 ساعة، وكانت "الوطن" حاورت كيلاني قبل حوالي عام من غطسته التاريخية، التي حدثت في نوفمبر الماضي، التفاصيل كاملة من هنا