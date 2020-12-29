«بيع مخدرات بعيد عننا».. القصة الكاملة لطعن صاحب ورشة في السلام

«بيع المخدرات يا ابني بعيد عننا، ده مكان أكل عيش»، كلمات وجهها صاحب ورشة سيارات بالسلام، لعاطل، يستقر أمام ورشته لمزاولة نشاطه المشبوه، لكن الأخير لم يتقبلها، فأخرج مطواة كان يخفيها في ملابسه، ثم غرسها في صدر المجني عليه، الذي سقط على الأرض غارقا في دمائه، ونقل إلى المستشفى لإسعافه، ولا يزال يرقد داخل غرفة الرعاية المركزة فاقدا الوعي.

حاول يضربني طعنته

تمكنت المباحث من القبض على المتهم بعد ساعات من الجريمة، وبمواجهته أنكر واقعة بيع المخدرات، وادعى أنه كان يجلس أمام الورشة لانتظار صديقه، وقت أن حضر صاحب الورشة ليفتحها صباحا، زاعما أنه اعتدى عليه بالضرب، واتهمه ببيع الحشيش والأقراص المخدرة، وأنه كان يدافع عن نفسه بعد أن أمسك المجني عليه، قطعة حديد وحاول ضربه بها، ليرد عليه سريعا بطعنة مطواة، ويفر هاربا.

جراحة عاجلة

التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الدمرداش، يفيد باستقبال المجني عليه «ع. ع.»، سمكري سيارات، وصاحب ورشة بشارع الخمسين، مشيرا إلى أنه تعرض إلى طعنة نافذة في صدره من الجانب الأيسر، وأن حالته الصحية غير مستقرة داخل غرفة الرعاية المركزة، وأجريت له جراحة عاجلة عقب دخوله المستشفى.

وبينت تحريات المباحث، حدوث مشادة كلامية بين المتهم السابق اتهامه في القضية رقم 8262 لسنة 2016م السلام أول «مخدرات»، بسبب معاتبة المجني عليه للأخير لتوقفه صحبة أصدقائه أمام الورشة ملكه، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا منهما على الآخر بالضرب، وتعدى المتهم على المجني عليه باستخدام سكين صغير.

ونجحت المباحث في القبض على المتهم، بعد أن كشفت مكان هروبه واختفاء لدى صديقه، الذي أنكر تهمة التستر عليه، لعدم معرفته بتفاصيل جريمة الشروع في قتل صاحب ورشة السيارات.

وخلال جلسة التحقيق اعترف المتهم بتفاصيل جريمته، مدعيا أنه كان يدافع عن نفسه، ونسبت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل المجني عليه، وحيازة سلاح أبيض، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.