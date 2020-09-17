ضبط مصنع كمامات غير مرخص بـ"بدروم" عمارة سكنية بالبحيرة

نفذت محافظة البحيرة، اليوم، حملة متابعة ميدانية مكثفة للتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية، وتشديد الرقابة على المصانع والمخازن للتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية بها، والتصدي بكل حزم لمن تسول له نفسه باستغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

وشنت إدارة تموين أبو حمص، بالتنسيق ومباحث التموين، حملة تموينية، للتأكد من صحة المعلومات الواردة بوجود مصنع كمامات بـ"بدروم" بإحدى العمارات السكنية، حيث تم متابعة المصنع عن بُعد حتى تم فتح باب المكان، وتم التحفظ على أدوات التصنيع المستخدمة والخامات والمنتج من الكمامات بعدد واحد خط إنتاج.

وجرى التحفظ على 3 ماكينات تبنيط وعدد 12000 كمامة منتج نهائي تام الصنع، ومعد للبيع في كراتين وعدد 20000 كمامة تحت التصنيع، وخامات إنتاج عدد 20 لفة قماش أبيض و عدد 20 لفة قماش أزرق وزن اللفة 12 كجم.

حُرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.