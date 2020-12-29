نجوم العالم العربي يحتفلون بالعام الجديد على شاشات التليفزيون

أدى قرار مجلس الوزراء بإلغاء احتفالات رأس السنة إلى اتجاه عدد كبير من الفنانين للظهور في القنوات الفضائية مقابل المال لتعويض خسائر الحفلات التي تم إلغائها، حيث يظهر على الشاشات الفضائية عدد كبير من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، فأول هذه الحفلات حفل نانسي عجرم وتامر حسني والذي تعايد به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على جمهورها، ومن المقرر أن يتم إذاعة الحفل على قناتي ON والحياة.

ويغني تامر حسني في الحفل عدد من أغاني ألبومه الجديد مثل «اختراع»، كما تغني نانسي عجرم عدد من أغانيها مثل «نولت الجو وملوك الجدعنة»، وقالت لـ«الوطن»، إنها «فخورة بالاحتفال بالعام الجديد مع الجمهور المصري وتفتقد حضوره الحفل على التليفزيون».

أما سهرة رأس السنة على قناة «سي بي سي» فستكون مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم» وتستضيف خلاله النجم التونسي صابر الرباعي وأحمد جمال.

ويغني الرباعي خلال الحفل مجموعة من الأغاني منها «اتحدى العالم وسيدي منصور»، بجانب عدد من الأغاني القديمة التي يغنيها مع أحمد جمال، وهو ما أعتبره جمال سيعوض نوعا ما قرار إلغاء حفلات رأس السنة.

وفي سهرة استثنائية لبرنامج «صاحبة السعادة» يطل الثلاثي روبي وبهاء سلطان وويجز على الجمهور في سهرة مليئة بالأغاني المختلفة والعديد من الفقرات المختلفة والمتنوعة، وستغني روبي عدد من أغانيها منها «ليه بيداري» وغيرها.

واستثمار للنجاح الذي حققته أغنية «يا بخته» لهاني شاكر وأحمد سعد يطل الثنائي ليلة رأس السنة في أول حلقات برنامج «ليلة الخميس» على شاشة «MBC مصر»، ويغني الثنائي عدد من الأغاني، إضافة إلى مجموعة من الألعاب يقوم بها الثنائي.

وعبر أحمد سعد عن سعادته بأنه يطل على جمهوره ليلة رأس السنة مع أمير الغناء العربي هاني شاكر، معتبراً أن ذلك يعد خير بداية لعام جديد لأنه من محبي هاني شاكر على المستوى الشخصي والفني.

ويطل أحمد شيبة على جمهوره من خلال شاشة تليفزيون النهار مع الإعلامية ياسمين الخطيب وأحمد الهواري بصحبة المطرب الشاب عمر كمال.

ومن المقرر أن يغنوا عدد كبير من الأغاني الخاصة بهم، وقال «شيبة» لـ«الوطن»، إنه معتاد أن يغني ليلة رأس السنة في أكثر من حفلة ولكن للظروف سيطل مع عمر كمال في حلقة على شاشة النهار، مؤكداً أنه سيجمعهم كثيرا من الأعمال في المستقبل القريب.

ويعد عمر كمال صاحب نصيب الأسد في الظهور على القنوات التليفزيونية، وبخلاف سهرة قناة النهار يظهر في حلقة ببرنامج «شارع شريف» على قناة الحياة ليلة رأس السنة، كما يظهر في برنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى.

وأكد عمر كمال لـ«الوطن»، أنه سافر صباح اليوم إلى لبنان من أجل إحياء أكثر من حفل هناك بمناسبة رأس السنة وسيعود إلى القاهرة بداية العام الجديد.