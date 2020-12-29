إصابة مديري مستشفيين بفيروس كورونا في القليوبية

أعلن مصدر بصحة القليوبية، إصابة الدكتور حسن منصور مدير مستشفي شبين القناطر، والدكتور عمرو مصطفى، مدير مستشفى القناطر الخيرية بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى نقل الأاول لعزل مستشفي قها والثاني يخضع للعلاج والعزل المنزلي وحالتهما مستقرة.

يذكر أنه في وقت سابق أعلنت إصابة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالفيروس حيث اثبتت الأشاعات والتحاليل والمسحة إصابته وتم نقله من إستراحته بمدينة بنها إلي مستشفي عزل قها وإتخاذ إلاجراءات الوقائية والإحترازية بديوان المديرية وتطهير الإستراحة التي كان يقيم بها