للحد من التلاعب والنصب.. كيفية الاستعلام عن الشقة أو العقار قبل السكن

في محاولة للحد من التلاعب والنصب على المواطنين المقبلين على شراء وحدات سكنية أو عقارات بمختلف المحافظات والأحياء والمدن، اتخذت وزارة التنمية المحلية إجراء لمواجهة حملات التلاعب والنصب على المواطنين فى شراء وحدات غير مرخصة ومخالفة.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن»، إنّه جرى إنشاء قسم استعلام بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي يتقدم له المواطن، للاستعلام عما إذا كانت الوحدة السكنية أو العقار مرخص من عدمه، مع منح صاحب الشأن إفادة رسمية للتسهيل على المواطنين قبل شراء الوحدات للتأكد من عدم وجود مخالفات على الوحدة، ولضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمبانى المخالفة، داعيا المواطنين قبل التعامل على الوحدة أو العقار بالشراء أو الإيجار، التوجه للحي التابع له العقار للاستعلام عن رخصته، حفاظا على أمواله وحياته ومنع وقوعه فريسه لأي أعمال نصب.

انتهاء مهلة التصالح بنهاية الأسبوع الحالي

ولفت إلى أهمية استغلال المواطنين فرصة التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية المهلة المحددة بنهاية الأسبوع الحالي، مؤكدا أنّ الأحياء تتلقى طلبات التصالح لحين البت فيها من قبل اللجان الفنية، فالدولة تهدف في المقام الأول للحفاظ على مصلحة المواطنين، والتأكيد على هيبة وحقوق الدولة.

50 جنيها لمتر التصالح في بعض المناطق

وأوضح أنّ نهاية مهلة تلقي طلبات التصالح هي الخميس المقبل، ومسألة مد فترة تلقي الطلبات من عدمه بيد مجلس الوزراء، مطالبا المواطنين باستغلال الفرصة والتيسيرات التي أقرتها الدولة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم مع مراعاة البعد الاجتماعي لبعض المناطق، من تخفيض قيمة التصالح وصولا إلى الحد الأدنى الذي أقره القانون بـ50 جنيها على متر التصالح، فضلا عن تحمل المجتمع المدني سداد قيمة التصالح عن الأسر الأكثر احتياجا لتخفيف العبء عن الأسر البسيطة التي لا دخل ولا عائد لها.