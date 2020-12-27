شعراوي لـ«الوطن»: يمكن اتخاذ قرار الغلق رغم صعوبته.. ولا أعتقد مد التصالح

دعا اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حتى لاتضطر الدولة إلى اتخاذ إجراءات صعبة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه جار دراسة تطبيق الغرامة الفورية على كل من يخالف ارتداء الكمامة فى وسائل المواصلات، مضيفا لـ «الوطن»، أن اشتراطات البناء الجديدة تمثل نقلة حضارية وفى انتظار موافقة الرئيس.

كما استبعد «شعراوي»، خلال حواره مع «الوطن»، مد فترة تلقى طلبات التصالح مرة أخرى حيث تنتهى المدة خلال أيام بنهاية العام الجارى.

- بداية، ماذا عن منظومة النظافة؟

... منظومة النظافة الجديدة تبلغ تكلفتها حوالى 12 مليار جنيه، ويتم تنفيذها على 4 سنوات تشمل تنفيذ 70 خط تدوير ومعالجة، وإنشاء 92 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة وإنشاء 59 خلية دفن صحى وإغلاق 57 مقلبا عشوائيا إضافة إلى عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة، فضلا عن عمليات التطوير المؤسسي لمنظومة النظافة ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.

إجراءات الحد من كورونا

- تزامنا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا.. ما الإجراءات التى تتخذها الوزارة للحد من فيروس كورونا؟

..توجد توجيهات من رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بعدم التهاون في تنفيذ الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة في هذا الشأن، خاصة إلغاء كل الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة الجديدة، والوزارة تقوم بالتواصل والتنسيق مع وزارة الداخلية لزيادة وتكثيف الحملات على وسائل النقل للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية وفرض الغرامات على المخالفين لتلك التعليمات للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، وأيضا متابعة المحافظين لمواعيد غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية في المواعيد المعلنة من الدولة والتشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومعاقبة المخالفين لتلك القرارات وفقاً للإجراءات القانونية ومنع تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم والكافيهات.

استمرار غلق دور المناسبات والسناتر

-ماذا عن الإجراءات الأخرى بشأن دور المناسبات ومراكز الدروس الخصوصية؟

..عقدنا أكثر من اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما أن وزارة التنمية المحلية، قامت بعدد من الإجراءات أهمها تحديد مواعيد الغلق للمحال، علاوة على الاستمرار فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح فى القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

شعراوي: نسبة كبيرة من المواطنين لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية

- ما مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية؟

.. الواقع يقول إن نسبة كبيرة من المواطنين غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، وعلى سبيل المثال عدم التزام المطاعم بتطبيق نسبة استيعاب رواد المطعم بنسبة 50% فقط.

دراسة فرض غرامة فورية بشأن ارتداء الكمامة

-ما هي أبرز الإجراءات التى اتخذتها الوزارة مؤخرا لمنع انتشار فيروس كورونا؟

.. من فترة تم اتخاذ إجراءات مشددة للغاية ومنها على سبيل المثال لا الحصر منع دخول المصالح الحكومية التابعة للوزارة والمحافظات دون ارتداء الكمامة، وتوجد عقوبة عدم ارتداء الكمامة تصل لـ4 آلاف جنيه، وجار دراسة فرض عقوبات صارمة على مخالفى ارتداء الكمامة أبرزها تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات فى وسائل النقل، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، وأود التنبيه على أن الهدف من تطبيق الغرامة ليس جمع الأموال ولكن بهدف حث المواطنين على الالتزام بارتداء الكمامة في المواصلات العامة، وذلك حفاظا على سلامتهم.

الغلق الجزئى صعب للغاية وفى حالة عدم الالتزام يمكن أخذ القرار

-مع ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا.. هل يوجد نية للغلق الجزئى قريبا؟

..الغلق الجزئي في تلك الفترة صعب للغاية، ولكننا نعمل على خلق حالة من التوازن، ويجب أن يعلم الجميع أن الغلق حتى إذا كان جزئيا فهو مكلف على الدولة للغاية، فلدينا عمالة غير منتظمة، ويجب مراعاة كل الفئات، كما أننا تأثرنا للغاية في الموجة الأولى بسبب الغلق، وعلى الرغم من ذلك التأثير الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بمد فترة صرف منحة العمالة غير منتظمة لمساعدتهم.

وأناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية تجنبا للغلق الذى سيؤثر بالسلب على الكثير من المواطنين، كما أنه في حالة عدم الالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية من الممكن أخذ إجراءات جزئية للغلق، والحكومة لا تريد ذلك، ونعمل جاهدين لتجنب أخذ هذا القرار.

لا أعتقد مد فترة تلقى طلبات التصالح مرة أخرى

- باق 4 أيام على انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء..هل سيتم المد فترة أخرى؟

.. لا أعتقد مد فترة تلقى طلبات التصالح مرة أخرى، حيث تم المد أكثر من مرة وتم المد مؤخرا بناء على طلب من المحافظين والجمعيات الخيرية التى تقوم بتكفل رسوم التصالح لغير القادرين .

جار دراسة عقوبة المتخلفين عن التصالح

-ما هي الإجراءات الرادعة للمخالفين؟

...هناك دراسات حاليا تتم بالمشاركة مع وزارة الإسكان والمحافظين لأخذ إجراءات رادعة للمخالفين الذين تخلفوا عن التصالح في مخالفات البناء، وذلك حتى لا يتساوى من التزم بتقديم أوراق التصالح بمن تخلف، وتم تكليف المحافظين في آخر لقاء مع رئيس الوزراء، بتقديم اقتراحات لمعاقبة المخالفين بصورة رادعة.

اشتراطات البناء فى انتظار موافقة الرئيس وتعد نقلة حضارية

-تعكف الدولة حاليا على وضع الاشتراطات البنائية والتخطيطية، ما الجديد فى هذا الملف؟

.. فى الفترة السابقة تم إعداد اشتراطات جديدة للبناء وتم عرضها على رئيس الوزراء ثم العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولكن الرئيس طلب بعض التعديلات بها، كما طالب بالتيسير على المواطنين والعمل لخدمة المواطن، وبالتالى تم إعادة النظر فى الاشتراطات البنائية مرة أخرى بالتنسيق مع الجامعات المصرية بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإصدار الرخصة لتسهيل استخراج رخصة البناء إلى المواطن وسيتم إصدار الاشتراطات بعد موافقة الرئيس السيسي على الفور، وستنال رضا المواطنين بالتأكيد.

توحيد مستوى الارتفاعات بكل محافظة غالبا 4 أدوار والأرضي

- ماذا عن ملامح تلك الاشتراطات؟

.. من أبرز الملامح العمل على توحيد مستوى الارتفاعات بكل محافظة، وستكون غالبا 4 أدوار بالإضافة إلى الأرضي، مع التشديد على وجود الجراجات، حيث تم تحديد كل 90 مترا يكون لسيارة ولكل 150 مترا سيارتين فى ظل وجود كود للجراجات، وأيضا من ضمن ضوابط الاشتراطات البنائية الحد من الأنشطة التجارية داخل بعض المناطق لتنظيم الأمر، علاوة على اختصار الكثير من الإجراءات لإصدار رخصة البناء والجامعات تتولى الجزء الأعظم فى الحوكمة والإدارات الهندسية بالأحياء تمضى على القرار مع وجود دور ومشاركة من نقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية فى كل محافظة، وكل ذلك لإحكام الرقابة.

-هل هناك مناطق وأحياء يتم وقف البناء فيها؟..

هذا الأمر مازال محل نقاش وجار العرض على القيادة السياسية وفي حالة الموافقة على كل الاشتراطات البنائية من الممكن وقف البناء في بعض الأماكن للحد من التكدس والزحام والضغط على المرافق والخدمات.

- ما موقف كل من حصل على رخصة بناء قبل وقف وقف استصدار التراخيص؟

.. لن يضار كل من حصل على رخصة فى السابق ويتم السماح له بالعمل مع مراعاة المعايير، وحاليا نهدف إلى بناء مستقبل أفضل بوضع اشتراطات البناء نقلة حضارية فى العمران والقضاء على فوضى البناء والحد من الضغط على المرافق وعدم ظهور عشوائيات جديدة.

- هل توجد أى علاقة بين جولاتك المفاجئة بالأحياء والمحافظات وتقيم المحافظين؟

...بالطبع لا ليس هناك أى علاقة، ولكن توجد شكاوى يتم عرضها على سواء من الإعلام أو من الجهات الأخرى فيتم تجميعها ومعرفة أكثر الأحياء التى يوجد بها مشاكل وبناءً عليه تكون الزيارة بشكل مفاجئ، وبعد بدء الجولة فى أحد الأحياء التي تأتي منها الكثير من الشكاوى أقوم بالاتصال بالمحافظ ليأتى إلى مكان الزيارة ومتابعة حل شكاوى المواطنين.

-ماذا عن الإعلان عن نتائج مسابقة القيادات المحلية؟

.. لدينا 69 موقعا خاليا حاليا بالمحليات وتقدم في مسابقة القيادات المحلية الأخيرة 2800، وتم اختبارهم جميعا في الأكاديمية الوطنية للشباب، وتم قبول نسبة جيدة منهم وبعدها سيتم خضوعهم لاختبارات القيادات المحلية، ثم يتم بعد ذلك توزيعهم على الأماكن الخالية، فلدينا عجز شديد فى رؤساء المدن والأحياء وهذه المشكلة يعاني منها كل المحافظين.

-هل سيتم الإعلان عن مسابقة أخرى للقيادات؟

.. جار التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإجراء مسابقة جديدة.

دراسة تطوير 50 مركزا فى 22 محافظة

- ماذا عن مشروع تطوير الألف قرية؟

..الدولة تعكف على مشاريع هامة لخدمة المواطن، وندرس حاليا تطوير50 مركزا على مستوى22 محافظة، ومنها سيتم الانطلاق لتطوير القرى التابعة لتلك المراكز فهناك مدارس ووحدات صحية موجودة وتحتاج إلى شئ من التنظيم.