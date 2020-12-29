وفاة رئيس نادي قضاة قنا بكورونا

توفي المستشار محمد أحمد مصطفي، رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس نادي قضاة قنا، اليوم، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، داخل مستشفى قفط التعليمي للعزل.

وقال مصدر طبي مسئول بصحة قنا لـ"الوطن" أن المستشار توفي متأثر بكورونا بعد وضعه على أجهزة التنفس الصناعي بالعناية المركزة في عزل قفط، مشيرا إلى أن الفيروس تمكن من رئتيه.

وأشار إلى أن المستشار دخل العزل منذ ٤ أيام بعد تحويله من حميات قنا، مشيرا إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة من بينها الضغط والسكر فضلا أنه زرع كبد منذ 20 عاما.

ولفت إلى أن الطاقم الطبي في مستشفى قفط التعليمي بذل كل ما في جهده لتقديم الرعاية الطبية له بداية من منحة برتوكول العلاج وانتهاء بالأكسجين إلا ان حالته تدهورت وجرى وضعه في غرفة العناية المركزة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

والمستشار محمد مصطفى، ابن عائلة الهلالية، وينتمي لقبيلة القليعات في مركز أبوتشت.