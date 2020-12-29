ضابط شرطة يشتري اسطوانة بوتاجاز لمسنة بعد سرقتها من منزلها

في لفتة إنسانية، اشترى رئيس مباحث مركز شرطة الحسينية بالشرقية، أسطوانة بوتاجاز على نفقته الخاصة، لسيدة مسنة بعدما تقدمت ببلاغ يفيد بسرقة الأسطوانة الخاصة بها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جاء فيه:" ست كبيرة في السن دخلت مركز شرطة الحسينيه تبلغ عن سرقة أنبوبه بوتاجاز ومعندهاش في البيت غيرها راحت المركز تعمل بلاغ وهي بتعيط فين مكتب ضابط المباحث وهي منهارة".

وتابع المنشور: "دخلت مكتب رئيس المباحث وقالت الانبوبة اتسرقت من قدام البيت، وأنا مش حيلتي غيرها" وطلب منها رئيس المباحث الجلوس وطلب من معاونيه شراء أسطوانة جديدة، وطلب منه تغييرها بأخرى مملوءة بالغز، وحرر محضرا لللسيدة المسنة، ثم طلب من معاونيه توصيلها إلى منزلها، وسط دعواته له بالستر والصحة.

وحظى المنشور بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادات بموقف الضابط، ,اكد أهالي الحسينية أن الضابط من أكثر الضباط حرصا على أداء عمله والتصدي للجرائم ومنع حدوثها بدائرة المركز في إطار السعي لتحقيق الأمن والاستقرار لجموع الأهالي.

وأشاد أحد الأهالي يدعى"محمد هندي" بموقف الضابط عبر حسابه على فيبسوك: "ضابط برتبة إنسان ربي يحفظه من كل سوء ابن أصول من الاخر فخر وزارة الداخلية وعلم ورمز وقيمة وقامة وصقر الداخلية المقدم محمود كمال ربنا يحفظلك أولادك".