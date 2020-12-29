إصابة طفلة صدمها قطار بضائع بدمياط ونقلها للعناية المركزة

أصيبت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، بإصابات بالغة، نتيجة اصطدام قطار بضائع بها، أثناء عبورها الخط الحديدي، في طريقها لحضور مجموعة مدرسية بمدرسة "الشوايحة" الابتدائية، التابعة لإدارة كفر البطيخ التعليمية، في محافظة دمياط، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى دمياط التخصصي، حيث تخضع للعلاج بوحدة الرعاية المركزة.

وقال الدكتور وليد أبو الخير، مدير المستشفى، في تصريح لـ"الوطن" إن الطفلة أصيبت بنزيف في المخ، وأصبحت حالتها مستقرة الآن، حيث تم نقلها إلى وحدة العناية المركزة لقسم المخ والأعصاب، وهي حالياً تحت الملاحظة.

وأصيبت الطفلة "رقية محمد عزب"، في الصف الخامس الابتدائي، نتيجة اصطدام قطار بضائع بها، أثناء محاولتها عبور الشريط الحديدي، وقال شكري شطا، رئيس مجلس أمناء إدارة كفر البطيخ التعليمية، إنه تم نقل الطفلة إلى المستشفى التخصصي.

وفور إخطاره بالحادث، توجه مدير الإدارة التعليمية إلى المستشفى، يرافقه رئيس مجلس الأمناء، و مدير المدرسة، للاطمئنان على حالة الطفل، وتقديم المساعدات اللازمة لأسرتها.