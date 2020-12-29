«نجت الطفلة ومات الأب».. أصيب بغيبوبة بعد سقوط ابنته من الطابق الثالث

"وعد وقعت من البلكونه في الشارع".. كلمات كان له وقع الصدمة على رأس "حاتم فاروق" والد الطفلة "وعد" أثناء هرولته من الطابق الثالث بمنزل أسرته نحو الشارع ليتفقد طفلته وقلبه يتمزق خوفا عليها.

مسرعًا خرج الأب للشارع ليجد ابنته غارقة في الدماء، ما أصابه بصدمة نفسية حادة، ليدخلا معا في غيبوبة حادة وتنقلهما سيارة إسعاف إلى غرفة العناية المركزة بمستشفي المحلة العام، فتنجو الطفلة ويتوفى الأب بفيروس كورونا.

اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بورود بلاغًا من شرطة النجدة بسقوط طفلة 4 سنوات تدعي "وعد حاتم" من الطابق الثالث بمنزل سكني بمنطقه الجمهورية بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطه ثان المحلة.

وأفادت التحريات الأمنية، إصابة الطفلة إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزل سكني بدائرة القسم جراء اختلال توازنها أثناء لهوها بشرفة المنزل.

وأكدت مصادر طبية بمستشفى المحلة العام أن الطفلة جرى إفاقتها وتحسنت حالتها خلال الـ 72 ساعه الماضية بينما اصيب والدها بتدهور مفاجىء في حالته الصحيه إثر إصابته بفيروس كورونا مما تسبب في استمرار حالة عدم الإدراك واستمرار الغيبوبه طوال العشرة الماضية.

وتابعت المصادر الطبيه أن الشاب لفظ أنفاسه الاخيره عقب وضعه على أجهزه التنفس الصناعي بسبب تدهور حالته وإصابته بالفشل كامل في وظائف الجسم تسبب في وفاته حزنا علي طفلته الوحيدة .

بينما تحولت ساحات صفحات وجروبات مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك حيث نعي وائل المنوفي زميله الراحل بكتابته عباره "وفاة حاتم فاروق والد الطفل وعد، ان لله وان اليه راجعون، دعواتكو له بالرحمه والمغفره" فيما كتب محسن علي كلمات اهمها "ربنا يرحمك يا حاتم ويشفي وعد يارب في الجنه ونعيمها يا صاحبي ولا للحزن في حياتنا فهو سلاح قاتل لنا " .

من ناحيه اخري تابعت مصادر امنيه بانه تم حفظ كافه اجراءات الحادث بأن الطفله تعرضت للإصابه اثناء لهوها حال تصادف تواجد والدها معها بالمنزل وعدم وجود شبهه جنائيه في الحادث .

كما باشر الدكتور عبدالناصر حميده وكيل الصحه بالغربية حاله التاهب والاستعداد القصوي للاستقبال كافة الحالات المشتبه إصابتها بعدوي فيروس كوفيد 19 من خلال إجراؤه كافه الجولات الميدانية لمتابعه اعمال الخدمات الطبيه والعلاجية المقدمه لكافه الحالات تزامنا مع اتخاذ كافه الإجراءات والتدابير الاحترازية .وكلف "حميده" مديري الطب الوقائي والعلاجي بالتنسيق الكامل مع مديري مستشفيات الحميات والصدر والعامة باهميه توافر كافه المستلزمات الطبية والماسكات الطبية للوقايه من اخطار تفشي فيروس كورونا حفاظاً على ارواح المواطنين .

وأشار وكيل وزارة الصحة أنه تم الدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى وفنيات التمريض للتوعية بإخطار تفشي فيروس اللعين وطرق علاجها داخل العزل الصحي المنزلي .

كما كلف وكيل وزارة الصحة مديري الإدارات الصحيه بأهمية التأكد من سلامه العاملين داخل المؤسسات الحكومية والتزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقايه من اخطار تفشي فيروس كورونا .