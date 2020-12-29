وزير التنمية يتابع تنفيذ مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بالشرقية

تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، خطوات تنفيذ مشروع إحياء مسار العائلة المقدسه بمنطقه آثار تل بسطة بمدينة الزقازيق، وذلك عبر تقنيه الفيديو كونفرانس، بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز، نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، والدكتورة رشا حسن، مدير إدارة الحفاظ على التراث الحضاري بالديوان العام.

بدأ وزير التنمية المحلية اللقاء بالتأكيد على أن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بمشروع إحياء مسار العائله المقدسة، لما له من طابع تراثي وتاريخي وديني، ويحمل الخير لمصر، ويضعها على خريطة السياحة العالمية، مقدماً الشكر إلى محافظة الشرقية لاهتمامها بتطوير مسار العائلة المقدسة، وسرعه الانتهاء من إنجاز الأعمال بها، وإعادة الطابع الجمالي والحضاري للمنطقة.

ومن جانبه، أوضح محافظ الشرقية أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمنطقة أثار تل بسطة، يُعد من المشروعات القومية الهامة التي توليها المحافظه اهتماماً بالغاً، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تأهيل المنطقة الأثرية، وتطوير قاعة العرض لتلائم العرض البانورامي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتوفير أماكن الانتظار، ورفع كفاءة السور، وذلك لإضفاء مظهر جمالي وحضاري عليها، بما يليق بمسار العائلة المقدسة، لتكون مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم، وتوفير كافه سبل الراحة لهم، واستغلال هذا المعلم السياحي الأثري الفريد في تعظيم موارد المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه يجري استكمال أعمال زراعة النخيل، ووضع اللافتات الإرشادية، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المواقع السياحية التي تشتهر بها المحافظة، وربطها بنقطة مسار العائلة المقدسة، لوضع المحافظة على الخريطة السياحية العالمية.