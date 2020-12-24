العليا للفيروسات توضح حقيقة الضعف الجنسي للرجال المتعافين من كورونا

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة إصابة المتعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من الرجال بالضعف الجنسي.

وقال «حاتم»: «أي مرض فيروسي تنفسي شديد كالالتهاب الرئوي الحاد، ويتم على إثره دخول العناية المركزة ومن ثم وضعه على جهاز تنفس صناعي، فأنه يمر بعد تعافيه بفترة، وظهور أعراض ما بعد الشفاء، والتي تتمثل في معانته من العجز والضعف الجنسي المؤقت، الذي يتحسن بعد فترة».

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن أي مرض فيروسي شديد بعد التعافي منه يؤثر لفترة بسيطة ويسبب عجزا جنسيا، خاصة في منطقة «الخصيتين»، وذلك إذا كان يعاني المريض من التهاب رئوي شديد وتعرض لمضادات حيوية وأدوية مثبطة للمناعة: «سيعاني ولمدة فترة مؤقتة لعجز جنسي مؤقت، وهذه الحالة مش مع أي حد مصاب بكورونا ولكنها مع الحالات الشديدة التي يتم حجزها بالرعاية المركزة».

عضو العليا للفيروسات: الضعف الجنسي يظهر غالباً مع المتعافين من كورونا الحالات الشديدة

وبشأن بروتوكولات العلاج المنزلية للمصابين بكورونا المستجد، أوضح وزير الصحة الأسبق، قال أنه لايوجد أي شئ في بروتوكول العلاج المنزلي ضروري إلا المضادات الحيوية المخفضة للحرارة و كذلك المخفضة للأعراض، و يمكن التعامل بالأدوية البديلة للادوية المرتفعة الثمن، مؤكداً أن البروتوكولات العلاجية يتم تحديثها دورياً و منحها للأشخاص وفقا لحالاتهم الصحية والتشخيص الطبي لهم، مشدداً على ضرورة التواصل مع وزارة الصحة أو الطبيب الخاص في حال ظهور أي أعراض للمرض وذلك من أجل الإسراع في عدم الدخول إلى مرحلة الأعراض الشديدة للإصابة.

وناشد وزير الصحة الأسبق المواطنين، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة، وارتداء الكمامة غالبية فترة التواجد خارج المنزل، فضلاً عن ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي والتباعد الجسدي والالتزام بعادات الأكل والشرب السليمة والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة والاهتمام بأكل الخضروات والفواكه الطبيعية.