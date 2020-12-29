مدير مستشفى القناطر المصاب بكورونا: معزول بالمنزل والحالة مطمئنة

كشف الدكتور عمرو مصطفى، مدير مستشفى القناطر الخيرية، في محافظة القليوبية، والذي تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن أنه يخضع للعزل المنزلي، نظراً لأن حالته مستقرة ووضعه الصحي مطمئن.

وقال مدير مستشفى القناطر، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه أصيب بالفيروس المستجد خلال عمله بالمستشفى، واستقبال حالات اشتباه الإصابة بكورونا، فضلاً عن استقبال الحالات الإيجابية، والتي يجري حجزها في وحدة العناية المركزة.

وتابع الدكتور مصطفى قائلاً: "الحمد لله، دوري كطبيب هو علاج المرضى، واستقبالهم لسد احتيجات ومتطلبات علاجهم، ومساعدة الزملاء الأطباء بالمستشفى، بالإضافة إلى مهام العمل الإداري كمدير للمستشفي".

وأوضح أنه ظهرت عليه الأعراض منذ بضعة أيام، وأجري الأشعات والتحاليل اللازمة، التي أكدت إيجابية الإصابة بالفيروس، ثم أجرى مسحة ظهرت إيجابيتها، ولكن الحالة مستقرة، مما دعاه إلى أن يقرر الخضوع للعزل المنزلي فقط، بناءً على رغبته، حيث أن حالته لا تحتاج عناية مركزة، مطالباً محبيه والمواطنين بالدعاء له.

وشدد "مصطفى" على ضرورة توخي الحذر الشديد، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والالتزام بارتداء الكمامات، معرباً عن ترحيبه بقرارات إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات وسرداقات العزاء والأفراح خلال تلك الفترة الصعبة، حتى يتم التقليل من خطر الإصابة.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية إصابة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بفيروس كورونا، وتم نقله إلى عزل قها، ثم إلى عزل مستشفى العجوز بالجيزة، حيث يخضع للعلاج بعد ظهور الأعراض عليه قبل عدة أيام، وقام بعزل نفسه منزلياً.

كما تم الإعلان عن إصابة الدكتور أحمد يوسف، مدير مستشفى طوخ، والدكتور حسن منصور، مدير مستشفى شبين القناطر، ويخضعان حالياً للعلاج بمستشفى عزل قها، إضافة إلى الدكتور عمرو مصطفى، مدير مستشفى القناطر الخيرية، الذي يخضع للعزل المنزلي.

وسجلت محافظة القليوبية، خلال الأيام القليلة الماضية، وفاة رئيسة قسم الجلدية بمستشفي كفر شكر، أثناء خضوعها للعلاج في عزل ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وطبيب بالمعاش بمستشفي شبين القناطر.