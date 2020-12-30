حظك اليوم الأربعاء 30-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج إلى 4 أقسام هي هوائية وترابية ومائية ونارية، ويتم تحديدها حسب الأفلاك والأجرام السماوية، والتي يعتقد البعض أنها تحدد شخصيات كل إنسان وتؤثر في سلوكه، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر المكتمل معاكس ويجعلُك مشوشا.. لا تعرف من أين تبدأ فلا تستسلم للتشوش ونظّم أفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

قد تكون على موعد مع الحب أو تجمّع عائلي واليوم عليك أن تتعامل بلباقة مع الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، الفنانة نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل العلاقات يعدك بالسهولة واليسر في خطواتك وتستفيد جيدا من المعطيات.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحظ يعدانك بالحب ويدفعانك للانفتاح ومع ذلك تضع حدا للعلاقات الهشة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر المكتمل يتنافر مع الشمس في منزلي المال وعليك أن تخطط جيدا قبل أن تتحرك لتكسب دعما.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اعتن اليوم بأقوالك وحافظ على اللباقة في تعاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 14 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر المكتمل في برجك وعليك بالصمود أمام الضغوط وتحكّم في إظهار انفعالاتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تنافر القمر والشمس يطالبك اليوم بالصبر والمرونة أمام المستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر المكتمل يتنافر مع الشمس في منزلي الصحة.. وعليك أن تعتني بصحتك وتنظم جهودك ولا تظهر خططك واعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن أخبارك الشخصية وأفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يدعم أعمالك وعلاقتك بأصحابك، فقط لا ترفض نصيحة المخلصين منهم.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد في منزل الحب يتحالفان ليمنحانك سحرا وإشراقة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مينا مسعود، ويوافق تاريخ ميلاده 17 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بتنظيم أولوياتك ولا تعطي الثقة لأي شخص إلا بعد التحري جيدا عنه.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في وضع معاكس.. تحكّم في عصبيتك واهدأ لتحسن تدبير أمورك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تبدو مستعدا لاتخاذ مواقف بطولية وتشعر بالتقدير.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحظ يمدك بالبصيرة والقدرة على إيجاد الحلول لمشاكل عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر المكتمل يتنافر مع الشمس في منزلي المال واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا وماليا وعليك بالحذر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تعتمد اللباقة والدبلوماسية في معاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر المكتمل في مواجهتك.. استرخ اليوم وفكر بإيجابية فلا شيء يستحق الغضب.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك بأن تستمع للرأي الآخر وعليك أن تبدي احتراما لشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر المكتمل يتنافر مع الشمس في منزلي الصحة.. اعتن بصحتك ونظم جهودك واعمل في صمت وانتبه اليوم لما يدور في الخفاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم تجنب الزهو بنفسك ولا تتحدث عن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس وعطارد بمنزل المشروعات يدعمان تقدّم أعمالك وتندمج بسرعة في علاقتك بالآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر المكتمل بمنزل الحب يعدك بعلاقات عاطفية طيبة وتتعامل بود.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.