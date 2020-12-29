خروج 34 مصابا بكورونا من مستشفيات أبوحماد والأحرار بالشرقية

أعلنت مصادر طبية في محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، خروج 34 حالة من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات أبوحماد المركزي، والأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، عقب تعافيهم تماماً من الإصابة بالفيروس المستجد.

وأكدت إدارة مستشفى أبوحماد تعافي 25 مصاباً بفيروس كورونا، كانوا يخضعون للعلاج في قسم العزل بالمستشفى، بينما أكد مستشفى الأحرار خروج 9 مصابين بالفيروس، كانوا يخضعون للعلاج في وحدة عناية القلب، حيث كانت الحالات معظمها تعاني من أعراض متقدمة للفيروس، منها حالة مصابة بعيب خلقي في القلب، وبعض الحالات تعاني من قصور حاد بالشرايين التاجية وجلطات بالقلب.

وعلى جانب آخر، قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى ههيا المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل بالمستشفى، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة، وخطوط سير المرضى للأمراض التنفسية والأمراض الأخرى.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفي، وتابع توفير الكميات اللازمة من الأكسجين، وملء الشركة لخزان الأكسجين.

كما تفقد قسم العناية المركزة، والأقسام الداخلية بمركز الحروق، وحرص على الاستماع للمرضى، للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، حيث أثنى غالبية المرضى على الخدمة، فيما وجه وكيل الوزارة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

كما تفقد "مسعود" بنك الدم بالمستشفى، ووجه بإجراء بعض الصيانات ببعض الغرف والأثاث بها، مشدداً على مسئولة بنك الدم، ومدير الجودة ومكافحة العدوى بالمديرية بمتابعة أعمال الصيانة، لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمستشفى.