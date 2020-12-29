10 إجراءات جديدة من التعليم لحماية الطلاب من كورونا خلال الامتحانات

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العمل على الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن جميع اللجان سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل بداية الامتحانات لحماية الطلاب والمراقبين، ومشرفي الامتحانات من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

شدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، على المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بضرورة تعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وعقب الامتحانات، وتوفير أجهزة حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب ومشرفي الامتحانات، قبل السماح لهم بدخول اللجان، موضحاً أن الوزارة استعدت بالشكل المطلوب لحماية الطلاب وجميع القائمين على العملية الامتحانية من خطر العدوى من فيروس كورونا.

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تجهيز لجان احتياطية بكل محافظة، تزامنا مع بدء الامتحانات، والمنتظر أن تبدأ في 10 يناير المقبل، تحسبا لحدوث أية معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية، مؤكدا أن جميع اللجان سيتوفر لديها كل أدوات التعقيم والتطهير، لتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، موضحا أن الوزارة حريصة كل الحرص على استكمال العام الدراسي الحالى 2020-2021، مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن فيروس كورونا.

وزير التعليم: حريصون على استكمال العام الدراسي مهما كانت صعوبات كورونا

وطالب وزير التربية والتعليم، جميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثانى الثانوي، والمراقبين ومشرفي الامتحانات من ارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من فيروس كورونا، موضحاً أن الوزارة تعمل على حماية الطلاب والطالبات من أى مكروه.

وترصد «الوطن»، 10 إجراءات جديدة من وزارة التربية والتعليم لحماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا خلال امتحانات الترم الأول، وهى كالتالي:

1- تجهيز 50 لجنة احتياطية بكل محافظة تحسباً لنقل الطلاب حال اكتشاف أى حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

2- توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بكل لجنة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية من كورونا.

3- إلزام جميع الطلاب والمعلمين والمراقبين والمشرفين على ارتداء الكمامات الطبية بشكل إجباري.

4- تعقيم وتطهير اللجان يومياً قبل وبعد انتهاء ساعات الامتحانات.

5- توفير أجهزة حرارية بكل لجنة امتحانية بكل اللجان على مستوى الجمهورية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بأداء الامتحانات.

6- تقليل عدد الطلاب داخل اللجنة الامتحانية الواحدة بحد أقصي 15 طالبا لتحقيق التباعد الجسدي والإجتماعي بين الطلاب للحد من انتشار الفيروس.

7- تخصيص طبيب زائر لكل لجنة لمتابعة حالة الطلاب والقائمين على الامتحانات الصحية، لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث طوارئ.

8- ممنوع منعًا باتًا عمل امتحانات موحدة وكل مدرسة امتحان قائم بذاته والمدرسة هي التي تضع امتحانات النقل.

9- تعقيم المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب عليها أثناء العملية الامتحانية بصفة دورية.

10- مواجهة الغش الإلكتروني والجماعي بحزم شديد.