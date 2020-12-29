جامعة عين شمس: الامتحانات ستكون حضوريا مع تطبيق الإجراءات الوقائية

أكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة للعام الدراسي 2020ـ2021، ستكون حضورياً ووفقاً لمنظومة التعليم الهجين، لافتاً إلى أن الجامعة ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي مرض فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقاً لتوجيهات وزارة التعليم العالي و المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، شدد على تطبيق أقصى درجات الاستعداد و تطبيق الإجراءات الاحترازية في الامتحانات، نافياً ما تردد عن تحويل الامتحانات إلى إلكترونية من المنزل، قائلاً: وزارة التربية والتعليم ألغت الامتحان من البيت و جابت الطلاب بالتابليت للامتحان داخل اللجان و ذلك لمنع أي تلاعب أو غش جماعي أو حل في السنتر ، و جامعة عين شمس نجحت الفترة الماضية في تنظيم امحانات السنوات النهائية في نفس الظروف التي تمر حالياً».

جامعة عين شمس: لا توجد أي جامعة تضمن عدم الغش في الامتحانات الإلكترونية من المنزل

وأكد سعود، أنه لا توجد أي جامعة تضمن عدم الغش في الامتحانات الإلكترونية من المنزل، موضحاً أن ما يتم حالياُ هو التعليم من خلال المنصات الإلكترونية المختلفة، مشيراً إلى أن خطوة الجامعة بتوفير خط إنترنت لكل الطلاب، بهدف رفع كاهل الأعباء المادية عن الطلاب، موضحاً أن كثير من الأعمال الدراسية تتم للطلاب عى نظام lms، و هو نظام التعليم التفاعلي و كذلك بعض المشاريع الدراسية والتدريبات، وتنفيذ بعض الواجبات .

وكشف سعود، أن جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات، عملت على توفير خط لكل طالب، بالجامعة، موضحاً أنه سيتيح للطالب اختيار الشركة المناسبة له وفقاً لتغطية اتصال جيدة بالنسبة له، على أن يحصل كل طالب على باقات إنترنت بأسعار مخفضة ومدعومة بنسبة تتجاوز 50% من قيمتها الأصلية في السوق المحلي .

و أوضح أن الخطوة، تأتي استمراراً لجهود الجامعة في دعم طلابها و تنفيذ خطة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظام التعليم التقليدي و التعليم عن بعد، و ذلك بأعلى مستويات الكفاءة و الجودة، وكذلك الاستعداد للامتحانات، بما يضمن إتاحة الفرصة لأداء ما يتم إدراجه من امتحانات إلكترونية بسهولة ويسر، وكذلك تيسير عملية التعلم والدخول على المنصات التعليمية و تحصيل المعلومات من خلال الإطلاع على المناهج الإلكترونية بما يتماشى مع ظروف الجائحة العالمية التي فرضها تفشي فيروس كورونا.