تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القليوبية

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقاً للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة لليوم الخامس على التوالي، بعد أن سجل 22 حالة إصابة اليوم، تلاه في الترتيب مركز كفر شكر، مسجلاً 10 حالات، فيما سجلت مدن العبور وقليوب صفر إصابة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، عند 11 ألف و166 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى مدن ومراكز القليوبية على الأرقام التالية:

مركز ومدينة بنها 3394 حالة.

مركز ومدينة طوخ 1384 حالة.

غرب شبرا الخيمة 1265 حالة.

شرق شبرا الخيمة 1177حالة.

مركز ومدينة الخانكة 825 حالة.

مركز شبين القناطر 787 حالة.

مركز ومدينة قليوب 754 حالة.

القناطر الخيرية 696 حالة.

مركز كفر شكر 636 حالة.

مدينة العبور 182 حالة.

مركز ومدينة قها 66 حالة.

وفي وقت سابق، أجرى محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، جوله تفقدية لعدد من المستشفيات بمختلف مدن ومراكز المحافظة، للتأكد من جاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، كما استعرض مع مديري عدد من المستشفيات الخاصة، في نطاق المحافظة، إجراءات مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وشدد المحافظ على أنه لابد من توحيد الصفوف، حتى تمر هذه الأزمة بسلام، مشيراً إلى أن المحافظة ستدعم هذه المستشفيات، من خلال توفير أنابيب الأكسجين، مقابل تقديم الخدمة للمرضى بأسعار مخفضة، والبعد عن المغالاة في أسعار العلاج.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على الإجراءات الخاصة بتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة في تشخيص وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، واستعرض عدداً من التقارير حول مستجدات الوضع بمستشفيات المحافظة، مؤكداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافات التباعد، وتجنب التجمعات والزحام، فضلاً عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم في كافة المنشآت ووسائل المواصلات.

واعتبر "الهجان" أن الأطباء يمثلون خط الدفاع الأول عن البلاد حالياً، وأنهم لا يحصلون على إجازات نهائياً، للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، ولابد على المواطن أن يعي خطورة المرحلة الراهنة، مؤكداً على توفير كافة أوجه الدعم، وعقد اجتماعات مستمرة للوقوف على آخر التطورات.