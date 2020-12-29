لميس الحديدي: عاوزين نكسر ورا 2020 مصنع قلل

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن حلقة اليوم من برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، اليوم ستكون حلقة خاصة جدا، خاصة أنها آخر حلقة في العام الجاري، واصفة 2020 بالعام الصعب على العالم، والتاريخ لا يمكن أن يذكر سنة كان بها تحدي لا يخص منطقة واحدة أو بلدا واحدا، ولكن يخص العالم بأكمله «عاوزين نكسر ورا 2020 مصنع قلل.. كانت سنة صعبة».

2020 غيرت ملامح الحياة

وأضافت «الحديدي»، أن العنوان الرئيسي لعام 2020 هو «الإنسان في مواجهة الفيروس»، والتي غيرت ملامح الحياة، وكان الإنسان المتمسك بالحياة هو البطل الحقيقي، والأطباء والتمريض والعلماء الذين اكتشفوا في نهاية العام الفاكسين في فترة قصيرة، هم الأبطال.

تحية للجيش الأبيض

وأوضحت أن الأبطال والنجوم في 2020 كانوا مختلفين، ولم يقتصروا على نجوم الفن أو الرياضة أو الموسيقى أو الأدب، موجهة تحية للجيش الأبيض والعلماء الذين واجهوا الفيروس، «لكل الذين رحلوا واللي لسه موجودين وبيساعدونا، واللي اكتشفوا اللقاح في وقت قصير للغاية واللي أدولنا أمل في حياة جديدة، شكرا أنتم أبطال هذا العام».

أغاني هاني شاكر يسمعها الشباب حتى الآن

وقالت إنها قررت الاحتفال بنهاية 2020 باستضافة أمير الغناء العربي وملك الرومانسية النجم هاني شاكر، لافتة إلى أن له خصوصية خاصة، واستطاع الاستمرار وسط موجات مرتفعة من الفنون الدخيلة والغريبة، واستطاع العام الجاري التجديد بأغان جديدة، والغريب أن أغانيه القديمة مازال يحبها الشباب إلى وقتنا الحالي، مشيرة إلى أن هاني شاكر استطاع الدفاع عن مكانة الفن الحقيقي في أوقات صعبة جدا.