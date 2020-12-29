الاتصالات: مركز التكنولجيات المساعدة لذوي الهمم أفضل إنجازاتنا في 2020

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولجيا المعلومات، إن هناك دعم كبير من الوزارة لذوي الهمم والقدرات الخاصة، لمعاونتهم في مجابهة التحديات المفروضة عليهم، ويتمثل في دعم البحث والتطوير في مجالات التكنولجيات المساعدة، والمقصود بها هنا الأدوات والبرامج، التي تعتمد على الاتصالات وتكنولجيا المعلومات، لكي تساعد ذوي الهمم على مجابهة التحديات التي يوجهونها بصفة مستمرة في حياتهم اليومية، مؤكدا أن واحدة من أهم انجازات الوزارة خلال عام 2020، كان تأسيس مركزا للأبحاث التطبيقية في مجال التكنولجيات المساعدة.

نخطط لنقله إلى مبناه الدائم بالعاصمة الإدراية

وأضاف «طلعت»، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع القناة «الأولى»، ونخطط الآن لنقله إلى مبناه الدائم بالعاصمة الإدراية الجديدة، خلال العام القادم، والهدف هو تحفيز الشركات والباحثين على تطوير وابتكار تكنولجيات مساعدة، لمعاونة ذوي الهمم والقدرات الخاصة على مجابهة التحديات المفروضة عليهم.

اهتمام كبير من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة بذوي الهمم

وأوصح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، ومن جميع المؤسسات في الدولة بذوي القدرات الخاصة وذوي الهمم، وهناك تنسيق بين جميع المؤسسات المعنية، بالعمل على دمجهم بالمجتمع.

خدمات منصة مصر الرقمية

وعن خدمات منصة مصر الرقمية التي تقدمها للمواطنين، صرح إن المنصة تقدم وتتيح الثير من الخدامات أمام المواطنين، ومن بينها خدمة التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل، حيث اصبح المواطن يستطيع ان يجري 90% من خطوات استخراج توكيل، من على تلك المنصة، ثم يذهب إلى مكتب التوثيق الذي يحدده وفي الوقت لاذي يختاره، فقط لكي يتحقق منه الموثق ويتسلم التوكيل، لافتا إلى أن الوزارة ترى في هذا نقلة نوعية في الخدمات المتاحة للمواطن، مؤكدا أن الوزارة بالطبع مستمرة في تعاونها مع كل أجهزة الدولة، لتقديم المزيد من الخدمات على منصة مصر الرقمية.