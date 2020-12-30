اتفاقية مع "ناسا" لإطلاق 35 قمراً تعليمياً بـ4 ملايين جنيه

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن برنامج الفضاء المصرى، الذى وضعته الدولة، يهدف لبناء القدرات البشرية والعلمية، والمساعدة فى تطوير البنية التحتية والتطوير الصناعى، وبناء أنظمة المهام الفضائية، واستكشاف الفضاء الخارجى، والتعاون مع وكالات الفضاء الأجنبية، موضحاً أهمية التعاون مع الجهات الخارجية ذات الخبرة المتميزة فى مجال الفضاء والإفادة منها. وأشار الوزير، فى اجتماع مع مجلس إدارة وكالة الفضاء، أمس، إلى عقد اتفاقيات مع الجامعات والمراكز البحثية بهدف تكوين قاعدة أكاديمية بحثية تطبيقية تتفق مع أهداف برنامج الفضاء الوطنى، واستكمال قاعدة بيانات الباحثين والمتخصصين فى مجالات الفضاء المختلفة، موضحاً أنه يتم الاعتماد على الخبراء المصريين فى تنفيذ المشروعات، دون الحاجة لاستقدام خبرات أجنبية.

وقال «عبدالغفار» إنه تم الاتفاق، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبعثات، على تدريب 50 من طلاب السنة النهائية بتخصصات «الهندسة، علوم الفلك، والحاسبات والمعلومات)» فى عدد من المؤسسات الفضائية الدولية.

وأكد الوزير أن هناك اتفاقاً مع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» للتعاون فى إطلاق الأقمار الصناعية التعليمية، وبرنامج Nasa Kids لتعليم الأطفال. كما عقدت الوكالة اتفاقاً مع أكاديمية البحث العلمى لتخصيص ميزانية 4 ملايين جنيه من الأكاديمية للمساهمة فى تنفيذ 35 قمراً تعليمياً من نوعية الكيوب سات للجامعات، وكذلك تنفيذ مشروع مشترك بين الوكالة والأكاديمية ولجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمى للفضاء لإطلاق قمر صناعى لرصد البيئة الفضائية.