أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020 في مصر

تبحث الكثيرات من ربات البيوت عن أسعار بورصة الدواجن بكل أنواعها، بداية من أسعار الدجاج الأبيض والبلدي، والبط، والرومي، وحتى البيض، حتى يمكنهم تحديد الميزانية، وحجم ما يمكنهم شرائه.

وخلال الفترة الماضية، لاحظ المواطنون انخفاض سعر الدواجن بجميع أنواعها، وذلك ليس بغريب فهذا التراجع يرجع إلى ضعف القوة الشرائية للمستهلكين.

وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، أسعار بورصة الدواجن اليوم، بالأسواق المصرية وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

بورصة الدواجن اليوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لجريدة «الوطن»، إن أسعار الدواجن استقرت في الأسواق المحلية، إذ تراوح سعر البيع المعلن بالمزارع ما بين 19 إلى 20 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 23 و24 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة، كما استقر سعر البيض أيضًا عند سعر 30 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيهًا، مشيرًا إلى أن السعر العادل لسعر الدجاجة بالمزرعة 22 أو 23 جنيهًا.

وأضاف أن سعر الرومي، يبدأ من 42 جنيهًا وحتى 48 جنيهًا، إذ يصل للمستهلك مذبوحًا ومعبئًا ومُكيسًا، تراوح سعر الدواجن البلدي بين 23 إلى 24 لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 27 إلى 28 جنيهًا، ويتراوح سعر الجملة للبط الأبيض بين 26 إلى 27 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و32 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الجملة للبط المسكوفي بين 35 إلى 36 جنيهًا ليصل إلى المستهلك مُعبأ بسعر يتراوح بين 45 إلى 46 جنيهًا.

وأشار السيد إلى أن سعر الكتكوت تراوح سعره بين 3 إلى 5 جنيهات، بينما وصل سعر الكتاكيت البيضاء ما بين 4.75 إلى 7 جنيهات.

إنتاج مصر من بورصة الدواجن

تنتج مصر سنويا ما يقرب من 1.6 مليار طائر، مما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، وفقا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة.

وكانت أسعار بورصة الدواجن استقرت خلال الشهر الماضي، بعد أن انخفضت أسعار الدواجن إلى أدنى سعر لها في أغسطس الماضي، مما جعل الأمر يؤثر على صغار التجار والمربين، حيث إن السعر العادل للدواجن هو 24 جنيهًا للكيلو من الدواجن البيضاء، وهو أقل من السعر المعلن بنحو 3 جنيهات، وهي الخسائر التي يعاني منها التجار.