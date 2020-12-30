تقنين أوضاع 62 كنيسة.. هدية الحكومة للأقباط في عيد الميلاد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نتائج أعمال المراجعة التى تمت منذ آخر اجتماع للجنة تقنين أوضاع الكنائس، 19 أكتوبر الماضى، فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت التقنين، حيث وافقت اللجنة فى اجتماعها على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعاً، ليبلغ عدد الكنائس والمبانى التى حصلت على الموافقة منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 1800 كنيسة ومبنى.

ووجَّه «مدبولى»، خلال ترؤسه، أمس، اجتماع اللجنة، عبر «الفيديو كونفرانس»، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان، مسئول ملف الكنائس، التهنئة للشعب المصرى بمناسبة العام الجديد، مهنئاً الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات.

ونفى مجلس الوزراء صحة الفيديو المتداول بشأن فرض حظر على حركة المواطنين بجميع المحافظات اعتباراً من اليوم، مؤكداً أنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، وأن الفيديو المتداول يعود لفترة الموجة الأولى للوباء، مُشدداً على أن القرارات التى اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا، خلال اجتماعها الأخير، لا تتضمن فرض حظر التجول.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، إلغاء جميع الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات، كما تم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، وكذلك التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة فى الأفراح، وأن تكون فى الأماكن المفتوحة فقط، وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بداية من الأحد المقبل، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفى حال الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة.