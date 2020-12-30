غدا.. آخر فرصة لتسجيل حجز وحدات «سكن كل المصريين» إلكترونيا

«سكن كل المصريين» مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصرى يحلم بامتلاك مسكن خاص به، إذ طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، التى شملت نحو 125 ألف وحدة سكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، فى عدد من المدن الجديدة.

وحدات منخفضي الدخل

وانقسمت وحدات المرحلة الأولى من مبادرة «سكن كل المصريين 1» إلى جزئين، أحدهما لخدمة المواطنين من منخفضي الدخل، وتضمن 100 ألف وحدة سكنية، فى 12 مدينة جديدة: مدينة بدر «حدائق العاصمة» – مدينة 15 مايو – مدينة العبور الجديدة – مدينة العاشر من رمضان – مدينة حدائق أكتوبر – مدينة أكتوبر الجديدة «منطقة غرب المطار» – مدينة السادات – مدينة المنيا الجديدة – مدينة ملوى الجديدة – مدينة أسوان الجديدة – مدينة قنا الجديدة – مدينة سوهاج الجديدة.

وحدات متوسطي الدخل

وطرحت وزارة الإسكان، 25 ألف وحدة سكنية، للمواطنين من متوسطي الدخل، فى 11 مدينة جديدة: مدينة بدر «حدائق العاصمة» – 15 مايو – العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – السادس من أكتوبر – ناصر – المنيا الجديدة – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة.

فترة سماح جديدة بـ«سكن كل المصريين»

وانتهت يوم 28 من ديسمبر الجارى، فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز، لوحدات متوسطى الدخل، لكنه تقرر مد فترة رفع المستندات لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل بالمبادرة الرئاسية، على الموقع الإلكتروني، حتى يوم الخميس 31 ديسمبر الجارى.

جاء قرار المد بهدف تمكين المواطنين الذين اشتروا كراسات الشروط وسدادوا مقدمات الحجز من رفع مستنداتهم «أون لاين»، من خلال الموقع الإلكترونى للصندوق، بحسب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبد الحميد.

يرجع ذلك أيضا إلى الإقبال الشديد التى شهدته وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، الذى فاق جميع التوقعات، من قبل المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.