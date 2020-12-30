غدا.. انتهاء مهلة تقديم طلبات العدادات الكودية للعقارات المخالفة

تنتهي غدًا المهلة المقررة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتقدم بطلبات تركيب العداد الكودي لأصحاب العقارات المخالفة والعشوائية عن طريق المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

كانت الوزارة تلقت طلبات المواطنين للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية منذ بدء تفعيلها في شهر يوليو الماضي علي أن يشترط في تقديم الطلب صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التي تمّ سدادها وإلا سيتمّ رفضه.

استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات

وقامت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية باستكمال اللإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي قدمت على المنصة منذ شهر أكتوبر الماضي طبقا لأولوية المتقدمين.

الوزارة تحدد 4 مستندات لتقديم الطلب

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة 4 مستندات للحصول علي العداد الكودي هي

- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب .

-عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

- إيصال سداد أخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

- تقديم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على شبكة الإنترنت.

شروط تركيب العداد الكودي

- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن وإستبداله بالعداد الكودى وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء، أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبق الدفع و لكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها و لكن يحمل رقم كودى.

- سعر الكيلو وات\ ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره و يتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016

ووافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، وإستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي وصل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية وذلك لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأصدرت الوزارة القواعد التنفيذية بناء على ذلك.