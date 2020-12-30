حبس عاطلين لقتلهما صديقهما بسبب 2000 جنية في المطرية

قررت النيابة العامة حبس عاطلين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل صديقهما في دائرة قسم المطرية بـ5 طعنات بسبب خلافات مالية وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها، وانتدبت الطب الشرعي للتشريح لمعرفة سبب الوفاة.

قتيل في الشارع

تلقي مأمور قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة وقتيل في دائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة شاب ملقي علي الأرض وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين إصابته بـ 5 طعنات في أماكن متفرقة من الجسم.

وكشفت التحريات بأن مشاجرة وقعت بين المجني عليه وعاطلين بسبب خلافات مالية، حيث تبين من خلال التحريات بأن المجني عليه أقرض أحد المتهمين مبلغ مالي 2000 جنيه، وعند مطالبة أحد المتهمين برد المبلغ رفض، وبعد مرور 3 أشهر علي الواقعة تصادف تقابل الإثنين في مسرح الجريمة.

وما إن قابل المجني عليه المتهم تشاجر معه بسبب النصب عليه، فتدخل صديق المتهم، ، وتشاجر الإثنين مع المجني عليه، وسدد له الأول عده طعنات في الجسد والتي أسفرت عن سقوطه علي الارض ولفظ أنفاسه علي الفور.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أيداها وأضافا بقيام المجني عليه بالتشاجر معهما وانهما كانا في حاله دفاع عن النفس، وتم تحرير محضر بالواقعة وإرساله الي النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين أربعة ايام علي ذمة التحقيقات وقررت نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها ، كما استعجلت النيابة سرعة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه ، وامرت النيابة العامة بالتحفظ علي السلاح المستخدم في الواقعة وارساله الي المعمل الجنائي.