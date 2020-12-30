سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30-12-2020 مقابل الجنيه المصري

تقدم «الوطن» لقرائها خدمة يومية استمرارا لخدماتها المختلفة والمستمرة عن أسعار الدولار، إذ اختلفت أسعار العملة الأمريكية أمام الجنيه في صباح تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر، وجاء سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة المختلفة مثل البنك الأهلي والمصرف المتحد والبنك التجار الدولي كما يلي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمس الثلاثاء

وارتفع الدولار في منتصف تعاملات أمس الثلاثاء بقيمة قرش واحد، حيث تم بيعه بأعلى سعر في بنوك مختلفة البنك التجاري الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك hsbc، بنك قطر الوطني البركة، البنك الأهلي الكويتي، البنك المصري الخليجي، بنك قناة السويس، بنك أبوظبي التجاري، وعلى الصعيد الآخر كان أقل سعر لبيعه في بنوك مصر وأبوظبي الأول.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجل اليورو في صباح تعاملات اليوم الأربعاء في المصرف المتحد 19.14 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري نحو 19.17 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 19.20 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.16 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

بينما سجل الدرهم الإماراتي سجل في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر، في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري بقيمة 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 30 ديسمبر الحالي، في المصرف المتحد 21.08 جنيه للشراء و21.33 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 21.13 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الجنيه الإسترليني 21.08 جنيه للشراء، و21.33 جنيه للبيع.

بينما سجل الريال السعودي، في صباح تعاملات اليوم الأربعاء 30 ديسمبر في بنك قناة السويس 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجّل في المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.