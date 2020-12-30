الإسكان تجيب.. هل يحق للمتزوج حجز وحدة سكنية أخرى باسم زوجته الثانية؟

يحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التموي العقاري، عدد من الأولويات، ووفقا لهم يتم تخصيص الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الصندوق، من حين لآخر، داخل عدد من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة.

ووفقا للقواعد المعمول بها في الإسكان الاجتماعي، فالأولوية في الطبيعي تكون للشخص المتزوج، ثم الأرمل أو الأرملة التي تعول طفلًا، ثم المطلق أو المطلقة التي بحوزتها طفلًا.

الأولوية أيضا تكون للأصغر سنًا، وفي حال تساوي الفئة السنية، تكون الغلبة للمتزوج الأصغر سنا، ثم الأعزب الأصغر سنًا.

يحق الحصول على وحدة سكنية واحدة فقط

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الصندوق يتبع تلك الأولويات المحددة عند التخصيص، فلا بد من أن يكون المواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية، مستوفى كل الشروط ويكون له الأولوية فى الحجز.

واحتل «المتزوج» الفئة الأولى من ضمن قائمة الأولويات، ولكن لا يحق له الحصول أكثر من مرة على وحدة سكنية ضمن الطرح في حالة كونه مستوفى الشروط المنصوص عليها للحجز، بحسب الرئيس التنفيذى للصندوق.

وأوضحت مي عبد الحميد، أنه لا يحق له أن يتقدم لحجز وحدة سكنية أخرى، باسم الزوجة الثانية، لذلك قام الصندوق، بإدراج وثيقة القيد العائلي ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم، لأن الزواج الثاني لم يظهر من خلال البطاقة الشخصية، لأنها يذكر بها متزوج فقط، ولكن وثيقة القيد العائلي تكشف إذا كان الزوج متزوج أكثر من مرة أم لا.

وأكدت عبدالحميد أن الصندوق هدفه تقديم وحدة سكنية مدعومة للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، ولكن لمرة واحدة فقط.