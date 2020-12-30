ضبط شخص يتاجر في مدخرات المصريين بالخارج بالاستعانة مع آخر في سوهاج

أكّدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تورط شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، في تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية، من خلال الأول وإرسالها للثاني بموجب حوالات بنكية ليستلمها ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وحسب التحريات، يسلم المتهم الثاني الأموال لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع بالاشتراك مع الأول الذي يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت مليون و500 ألف جنيه، وتم تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.