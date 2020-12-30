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محمود مسلم

ضبط 561 قطعة غيار دراجات مجهولة المصدر داخل مخزن في بولاق

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الوطن
12:54 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2020
سلع مجهولة المصدر

سلع مجهولة المصدر

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط 561 قطعة غيار دراجة بخارية (موتور – تنك – جنط – حامل – شاسيه – مقعد)، 3 دراجات بخارية معدة للبيع، 3 دراجات بخارية تحت التجميع، 6 صناديق خشبية تحوي أجزاء دراجات بخارية جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وتمّ تحريز المضبوطات التي عثر عليها بحوزة (صاحب مخزن تجميع دراجات بخارية كائن بدائرة قسم شرطة بولاق ومقيم بذات العنوان)، وذلك لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية  وجميعها مجهولة المصدر .

بمواجهته إعترف بإدارته للمخزن دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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