بسعة 10 آلاف لتر.. سر «تنك» الأكسجين الجديد بساحة مستشفى الأحرار للعزل

«تنك» أكسجين بسعة 10 آلاف لتر، لوحظ تواجده قبل يومين في ساحة مستشفى عزل الأحرار التعليمي بالزقازيق في الشرقية، وحسبما أعلنت الصفحة الرسمية للمستشفى عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تم إعداده ووضعه تحت رعاية الأستاذ الدكتورمحمد فوزي رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

«التنك» الكبير الموضوع في ساحة المستشفى بعد تخصيصه للعزل في الموجة الثانية، والذي أثارت صوره تعليقات المتابعين لصفحة المستشفى بشأن الوضع الحالي للوباء، فسر تواجده الدكتور أحمد زكي نائب مدير المستشفى لاستقبال حالات الطوارئ في حديثه لـ«الوطن» بأنه جاء بعد مخاطبة الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية بالشرقية نظرا لزيادة أعداد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي بعد تحويل المستشفى إلى عزل لمصابي فيروس كورونا.

المستشفى ستعمل بطاقة 15 آلاف لتر أكسجين بعد تركيب التنك الجديد

وكانت سعة التنك القديم الموجود بالمستشفى لإمداد الأقسام الداخلية تبلغ 5 آلاف لتر، ومع تحويلها إلى مستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا وزيادة الضغط على الأكسجين تم تركب التنك الجديد بسعة 10 آلاف لتصبح إجمالي سعة المستشفى من الأكسجين بعد رفع طاقتها لـ 15 آلاف لتر، «عشان تستوعب احتياج كل المرضى»، بحسب قول الدكتور أحمد زكي.

تعمل إدارة المستشفى تلك الأيام، بحسب نائب مدير المستشفى لاستقبال حالات الطوارئ، على الانتهاء من تركيب الوصلات الخاصة بالتنك الجديدة لتوصيله من خلال شبكة الغازات بالمستشفى عبر أنابيب صغيرة موزعة على كل الأقسام لبدء العمل به وتشغيله خلال يومين لاستيعاب حاجة الأقسام كلها.