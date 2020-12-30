ارتفع قرشا.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

سجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 30 ديسمبر، ارتفاعا بقيمة قرش في البنوك وشركات الصرافة بمصر، وجاء بنكين بين الأقل سعرا لشراءه بـ15.64 جنيه، وتمّ بيعه في بنوك «مصر وأبوظبي الأول».

وباع 15 بنكا الدولار بأعلى سعر، وهم: «البركة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، ومصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، والمشرق، وعودة، والمشرق، والمصري لتنمية الصادرات، وأبوظبي التجاري، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، والأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي، والأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي، وقطر الوطني»، ليباع بـ15.69 جنيه، مقابل 15.68جنيه بداية تعاملات اليوم.

وسجّل سعر اليورو في منتصف التعاملات اليومية اليوم الأربعاء 30 ديسمبر، تراجعا بقيمة قرشين، ليباع بـ19.22 جنيه كأعلى سعرا للشراء في البنوك وشركات الصرافة، في بنوك «الأهلي الكويتي بيريوس، وقطر الوطني، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والتنمية الصناعية، وأبوظبي الإسلامي».

فيما سجّل الجنيه الاسترليني ارتفاعا بقيمة قرشا، وسجل أعلى سعر شراء له في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 30 ديسمبر، في بنكي «مصر إيران للتنمية، والمصرف العربي الدولي»، بـ21.20 جنيه.

سعر الريال السعودى:

تاثر سعر الريال السعودي بارتفاع الدولار، وارتفع قرشا، وبيع بأعلى سعر شراء له، بـ4.18 جنيه، في بنوك «عودة، والمشرق، وقطر الوطني، وhsbc».

سعر الدرهم الإماراتي

أما الدرهم الإماراتي استقر وسجل أعلى سعر شراء له مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30 ديسمبر بـ4.27 جنيه، في منتصف التعاملات اليومية ببنوك «عودة، والمشرق، وhsbc، وقطر الوطني».

ووصف علي الحريري، نائب رئيس شعبة شركات الصرافة بالغرف التجارية، ارتفاع الدولار بالطبيعي، مؤكدا أنه لا تأثير لارتفاعه على حركة البيع والشراء، ويباع الدولار طبقا لآلية العرض والطلب، رغم وفرة المعروض، موضحا أن شركات الصرافة تعاني الركود وتراجع الإقبال على الشراء والبيع، وخاصة الدولار.