الأورمان توزع 20 ألف بطانية على الأكثر احتياجا ببني سويف والدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان عن تواصل حملتها السنوية الكبرى لتوزيع البطاطين على الأسر غير القادرة في قرى ومراكز محافظة بني سويف ضمن حملة «ستر ودفا»، حيث تم توزيع عدد 12 ألف لحاف وبطانية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى بني سويف برعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

كما قامت الجمعية بتوزيع 8 آلاف لحاف وبطانية على الأسر غير القادرة في قرى ومراكز محافظة الدقهلية.

وأشار "شعبان" إلى أن توزيع الحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

وأطلقت الجمعية مبادرة "خير بالتقسيط" لتجوب مراكز محافظة الدقهلية لتسقيف المنازل وتركيب أبواب وشبابيك مع قدوم فصل الشتاء وقسوة برودة الجو والسفيع التي تعاني منه الأسر الأكثر احتياجًا ومنازلهم التي بلا أسقف وأبواب وشبابيك تحميها من برد ومطر الشتاء.

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية، وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك، وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام.