تعافي وخروج 9 حالات من مصابي كورونا بالأقصر

أعلن مستشفى العديسات المركزي المخصص لعزل الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 ، خروج 9 حالات جديدة بعد تعافيها وتحول نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية.

وودع قيادات المستشفي والفريق الطبي بقيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى ونائب المدير العام الدكتور محمد العجمي وإشراف الاستاذ الدكتور منتصر عبدالفتاح استشاري العناية المركزة والدكتور أحمد خليل، المتعافين بعد تلقينهم النصائح الطبية والتوعوية.

ووصل عدد المتعافين الذين خرجوا من المستشفي منذ بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 89 حالة، فيما يعالج ما يقرب من 30 حالة داخل المستشفي بينهم طفل عام ونصف.

وشهد المستشفى وفاة 8 حالات خلال العشرة أيام الماضية أغلبهامن كبار السن .

وكانت وزارة الصحة خصصت عددا من المستشفيات لاستقبال حالات الاشتباه والمصابين بكورونا .