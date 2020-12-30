رئيس التحرير

محمود مسلم

تعافي وخروج 9 حالات من مصابي كورونا بالأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
02:34 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2020
المتعافون فى عزل العديسات

المتعافون فى عزل العديسات

أعلن مستشفى العديسات المركزي المخصص لعزل الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 ، خروج 9 حالات جديدة بعد تعافيها وتحول نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية.

 وودع قيادات المستشفي والفريق الطبي بقيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى ونائب المدير العام الدكتور محمد العجمي وإشراف الاستاذ الدكتور منتصر عبدالفتاح استشاري العناية المركزة والدكتور أحمد خليل، المتعافين بعد تلقينهم النصائح الطبية والتوعوية.

ووصل عدد المتعافين الذين خرجوا من المستشفي منذ بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 89 حالة، فيما يعالج ما يقرب من 30 حالة داخل المستشفي بينهم طفل عام ونصف.

وشهد المستشفى وفاة 8 حالات خلال العشرة أيام الماضية أغلبهامن كبار السن .

وكانت وزارة الصحة خصصت عددا من المستشفيات لاستقبال حالات الاشتباه والمصابين بكورونا .

اقرأ المزيد:

عام الجائحة.. كيف أربك كورونا نمط الحياة في 2020؟

روسيا تعلن عن أول دواء لفيروس كورونا بفاعلية 99%

البابا يضع خارطة طريق 2021 للكهنة.. والكنيسة تجمع تبرعات لمرضى كورونا

إلهام شاهين: لست متخوفة من العرض الخاص لـ«حظر تجول» في ظل كورونا

لقاح أكسفورد يدخل معركة القضاء على كورونا