3 شروط لحصول الأرملة على وحدة إسكان اجتماعي

ينتظر عدد كبير من المواطنين، الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، من حين لآخر، بمساحات وأسعار مختلفة، فى عدد من المدن الجديدة.

وتطرح تلك الوحدات، وفقا لعدد من الشروط، التى حددها صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، كأساس للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

ويتسائل البعض عن شروط حصول الأرملة على وحدة سكنية، إذ تتلخص الأوراق أو المستندات المطلوبة للحجز فى: طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات التى تحصل عليها الأرملة، صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مميكن، وقيد عائلي مميكن).

بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

وفي حالة أن تكون الأرملة قد حجزت فى مشروع سكنى من قبل، ولم تحصل على وحدة سكنية، يشترط تقديم مستند يثبت فيه سحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبدالحميد، أن الصندوق هدفه توفير وحدة سكنية، لكل مواطن، بشرط أن يكون يستحق هذه الوحدة، ولم يكن لديه نية فى الحصول عليها، كى يتربح منها من خلال بيعها أو تأجيرها بنظام «الباطن».

وأكدت الرئيس التنفيذى للصندوق، على أنه لابد من أن يلتزم كل من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، بشكل دائم ومنتظم، لمدة 5 سنين.

كما أنه يحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، بحسب «عبدالحميد».

وأشارت الرئيس التنفيذى للصندوق، إلى أنه من يخالف ذلك، يعرض نفسه للعقوبات التى حددها قانون الإسكان الاجتماعى، والتى قد تصل إلى الحبس لمدة عام، وفى بعض الأحيان يتم سحب الوحدة السكنية من العميل، بعد حصوله عليها.