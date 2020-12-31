حظك اليوم الخميس 31-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

الأبراج هي علم دراسة حركات النجوم، التي تتشكل بطرقة معينة كل شهر، توضح صور الأبراج المختلفة، ويسعى عدد كبير من الأشخاص على متابعة حظ برجهم بشكل يومي على سبيل الدعابة والتفاؤل في بداية اليوم، وتقدم «الوطن» استمرارا لخدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

انتبه اليوم لعلاقاتك وقراراتك الشرائية.. ولا تلتفت للماضي إلا لكي تتعلم من أخطائك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ما زال القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يعدك اليوم بالدخول في مناقشات تشحذ ذهنك وتدير الأحاديث والمواقف بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

يمدك الفلك ببلاغة التعبير ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة تجذب إليك من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وعليك اليوم بمراجعة خطواتك المهنية وأيضا نفقاتك وعليك بإدارة وضعك المالي والمهني بجدية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تحافظ على اللباقة واللياقة في معاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

غم الضغوط.. القمر في برجك يجعلك تشعر بحب الآخرين لك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك في أي مكان أو نشاط تتواجد فيه.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تبدو اليوم متألقا وتلفت الأنظار وتؤثر في الجنس الآخر.. فلتنطلق بلا تردد.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة ويطالبك ذلك بعدم إهمال صحتك، فاليوم اهتم بسلامتك ونظم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتعامل فقط مع من تثق بهم وتربطك بهم علاقة حب واحترام، ولا تعلن خططك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ولاعب درامز فرقة كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تجد اليوم أن لديك استعدادا لتغيير أفكارك والتعامل بأسلوب جديد مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس فلا تتعجل الأمور وحافظ على العدل في تعاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

قد تمدك الأفلاك برغبة في المغامرة، لكن الوضع الفلكي دقيق فلا تدع مشاعرك تتحكم في تصرفاتك وتعقّل خاصة اليوم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان عارضة الأزياء بيلا حديد، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما، فاتبع اليوم بصيرتك وإحساسك ولا تخف.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تبدو مستعدا لمساعدة الأحباب وتسعد بدعمك لهم وبدعمهم لك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وعليك أن تتجنب المغامرات المهنية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تساعدك على مقاومة التشوش وينفعك حرصك على الدبلوماسية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية تايلور سويفت، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يثير أعصابك ومن المهم أن تسيطر على انفعالاتك وفي نفس الوقت اهتم بحماية حقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تقاوم رغبتك في العداء ومقاومة كل رأي لشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة جنات، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يضع المسئوليات على عاتقك وعليك ألا تتذمر إذا واجهت بعض التعقيدات، فقط نظم جهودك وأولوياتك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة وتنصحك الأفلاك أن تهتم اليوم بصحتك ولا تعلن أخبارك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

لديك اليوم استعداد كبير لتغيير أفكارك واتباع طرق أفضل.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر ما زال بمنزل الحب ويضع أمامك فرصة لتوطيد علاقة أو وضع حجر الأساس لعلاقة عاطفية تهمك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.