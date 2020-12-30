بينهم ابن عم العروسة.. تجديد حبس 3 متهمين بذبح شاب في فرح بالشرقية

قررت نيابة بلبيس بمحافظة الشرقية، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب في مشاجرة، أثناء حضورهم أحد الأفراح في قرية "جلفينا"، التابعة لمركز بلبيس، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات .

وتلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، في وقت سابق، إخطاراً من العميد حسام القصبي، مأمور مركز شرطة بلبيس، بورود بلاغ بوفاة شاب يُدعى "نادر م. ع."، في العقد الثاني من العمر، إثر إصابته بجرح طعني في العنق على يد آخرين، أثناء حفل زفاف في قرية "جلفينا"، دائرة المركز.

انتقلت قوة من الشرطة، بإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث بجنوب الشرقية، وبرئاسة الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث مركز بلبيس، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه و3 أشخاص، بسبب مناوشات بينهم أثناء حفل الزفاف، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، قام خلالها المتهم الرئيسي، ابن عم العروسة، بالتعدي على المجني عليه بالضرب مستخدماً سلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته بجرح طعني في الرقبة، أودى بحياته.

تم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، وصرحت النيابة بالدفن بعد معاينة الطب الشرعي، وألقت قوات الشرطة القبض على 3 متهمين، تم إحالتهم إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.