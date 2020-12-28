لحظة مقتل شاب وإصابة آخرين على يد مختل عقليا في شبين القناطر (فيديو)

تنشر «الوطن» فيديو يوثق لحظة قيام مختل عقليا بمهاجمة المواطنين بالقرب من محطة قطار شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن مقتل أحد المواطنين.

ويوضح الفيديو الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قيام المختل عقليا بمهاجمة المارة في الشارع، حاملا «سكينة» في يده، ومن يقف أمامه يوجه له الضربات.

وكشف الفيديو حالة من الهلع والرعب في الشارع الذي وقعت فيه واقعة القتل، حيث قام المختل الخمسيني بالهرولة خلف المواطنين وهو ماجعلهم يفرون منه في مشهد مرعب، بينما تمكن من اللحاق بأحد المارة ووجه له ضربة والتي أودت بحياته.

وحمل بعض المواطنين العصي في محاولة منهم بالامساك بالمختل عقب مقتل أحد المارة، وأثناء عملية المطاردة سقط المختل على الأرض بعد فقدانه الوعي.

وكشفت التحقيقات في واقعة قيام مختل عقليا بمهاجمة المواطنين بالقرب من محطة قطار شبين القناطر وموقف السيارات أن المتهم يدعي رمضان احمد عمر يبلغ من العمر 55 عاما وشهرته «رمضان البرنس» من قرية كفر الشرفا دائرة المركز وانه كان أحد نزلاء مستشفي الأمراض العقلية لفترة طويلة ويعيش بمنطقة تدعي كفر ابوزيد ولديه ولدين وبنتين ومطلق.

وتحفظت النيابة علي الجثة وأمرت بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك والتحفظ علي المتهم الذي ألقي القبض عليه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير امن القليوبية إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر بقيام احد الاشخاص بالتعدي علي شخصين بميدان المحطة بشبين بجوار موقف السيارات ووفاة احداهما وإصابة الاخر.