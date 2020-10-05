تجديد حبس مختل عقلي قتل "مسنا" داخل مسجد أثناء صلاة الفجر بالشرقية

قررت نيابة أبو حماد، تجديد حبس مختل عقليا 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل "مسن" أثناء الصلاة، داخل مسجد بقرية الأسدية، التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بعدما ردد عبارات "أنا المهدي المنتظر، أنا نبي الله".

وكانت النيابة قررت في وقت سابق، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإيداعه إحدى الأماكن المخصصة؛ لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، وتحديد مدى سلامة قواه العقلية من عدمه.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد تلقي المركز بلاغا بوفاة "س. س"، 65 عاما، إثر إصابته بجرح طعني على يد مختل عقلي، أثناء أدائه صلاة الفجر، داخل مسجد بقرية الأسدية التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة أبو حماد؛ لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، برئاسة الرائد محمد درويش، رئيس مباحث المركز، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص مختل عقليا "مشرد في الشوراع" في الأربعينات من العمر، اقتحم المسجد أثناء أداء عدد من المواطنين الصلاة وردد عبارات هذيان وأخرى، مثل "انا المهدي المنتظر.. أنتم مشركين.. أنا نبي الله"، وأخرج سلاحا أبيضا من بين طيات ملابسه، وسدد طعنة للمجني عليه، ما أدى لوفاته متأثرا بإصابته.

وتمكن باقي المصلين من السيطرة عليه، ونقلوا المجني عليه إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه توفي متأثرت بإصابته، وضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وقال محمد أبو سيدنا، إن مختلا عقليا اقتحم المسجد أثناء أداء الأهالي صلاة الفجر، وتعدى على والده السيد أبو سيدنا طعنا، مضيفا في تصريحات لـ"الوطن"، أن الأخير كان يؤدي الصلاة جالسًا على كرسي؛ نظرًا لكبر سنه، وأثناء الركوع طعنه المتهم، وتدخل الأهالي للسيطرة على الموقف، وتمكنوا من القبض على المتهم، والتحفظ عليه داخل المسجد حتى حضور الشرطة.

وأوضح عمر أبو هيسة، أحد أهالي القرية، أن المتوفي كان يمتاز بدماثة الخلق والسمعة الحسنة وكذلك جميع أفراد أسرته، مشيرًا إلى أن الفقيد كان يعمل موظفًا بالبريد، وكان حافظًا للقرآن الكريم، ويحرص دائمًا على أداء الصلوات الخمس في المسجد، ولم يتخلف يومًا واحدًا عن أداءها، خاصة صلاة الفجر على الرغم من كبر سنه.

وأشار "أبو هيسة" إلى أنه علم أن المتهم اقتحم المسجد، وتعدى على المتوفي، موضحا أن الأول كان يردد عبارات: "أنا المهدي المنتظر .. أنتم مشركين.. أنتم كفرة.. أنا نبي".