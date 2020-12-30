من الحسين للنور بالعباسية.. حكايات مساجد أغلقت بسبب كورونا

شهد عام 2020، حالة تخبط في ملف دور العبادة، بسبب فيروس كورونا ومنع التجمعات، حيث قررت مصر في مارس الماضي، غلق دور العبادة بسبب الوباء، ثم تم إعادتها مرة أخرى في يونيو للصلاة الجماعية، وأغسطس لصلاة الجمعة، وخلال فترات الفتح، حذرت وزارة الأوقاف من غلق أي مسجد، لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، فطاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق.

ويعد أبرز مسجدين تم إغلاقهما بسبب فيروس كورونا، كانا مسجد الحسين ومسجد النور بالعباسية، ففي الثاني من يوليه الماضي، أصدرت وزارة الأوقاف قرار بغلق مسجد الحسين لحين إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي نتيجة خروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة.

غلق الأضرحة

وبحسب الوزارة، فإن الأزمة جاءت في تمسح المصليين في الأضرحة، وهو ما يخالف تعليمات الوازرة بالتباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة، وعدم فتح الأضرحة، حيث قامت الوزارة بغلق الضريح والبوابات المؤدية له وتم فتح المسجد بعد ذلك للمصليين. ودعت الأوقاف آنذاك محبي مساجد آل البيت للإلتزام بالضوابط الإحترازية وعلي رأسها غلق الأضرحة وعدم القرب منها.

الكمامات والمصلى الشخصي

ومع تصاعد الموجة الثانية لفيروس كورونا، دعت وزارة الأوقاف المصليين لضرورة الإلتزام بالكمامات والمصلي الشخصي وغلق أماكن الوضوء والحمامات، والمكتبات، والتعقيم الدائم، إلا أن وزير الأوقاف حينما أدي صلاة الظهر في مسجد النور يوم الثلاثاء 29 ديسمبر، وجد مصليين لا يلتزمون بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي، حيث قام الوزير بغلق المسجد وساحته وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين، وخصم 10 أيام من كل إمام من إمامي المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل به اليوم.

توجيهات الأوقاف

في سياق متصل عممت وزارة الأوقاف منشور لعي كافة المساجد دعت فيه رواد بيوت الله عز وجل لضرورة الالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة وضرورة الخروج بعد أداء الصلاة وعدم المكوث وقت طويل بالمساجد فمن يحب بيوت الله عز وحل فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وفي منشور آخر، وزعته علي المدريات أكدت الوزارة علي محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة، وتفويض مديري المديريات في إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.