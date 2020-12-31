العليا للفيروسات توضح حقيقة التبغ المسخن: يسبب الإصابة بفيروس كورونا

كشفت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة ما يتم الترويج له حالياً، بأن هناك نوعا من أنواع السجائر الآمنه التي لا تسبب أي ضرر على صحة الإنسان تحت مسمى «التبغ المسخن».

وقالت «أنور»: «تم صنع نوع من أنواع السجائر المصدرة للدخان بحجة أنها آمنة، والحقيقة هذا الكلام كاذب»، مضيفة أن أي نوع من أنواع السجائر الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية أو الدخان المسخن، ضار جداً على صحة الإنسان، ويسبب أمراضا خطيرة كالسرطان والسل والربو وكذلك سهولة الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضافت عضو العليا للفيروسات في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن جميع أنواع المدخنات ضارة جداً بالصحة وبالجهاز التنفسي، خاصة الرئتين، موضحة أن الدخان المسخن يؤثر سلباً على صحة الرئيتين، وبالتالي تؤدي إلى تليفها، مؤكدة أنه لايوجد ما يسمى بسجائر آمنة أو سجائر تساعد على الإقلاع من التدخين: «كلها وسائل دعاية بهدف الترويج للمنتجات ولكن كلها تؤثر بالسلب والخطر على صحة الإنسان».

العليا للفيروسات: الشيشة ناقل رئيسي لفيروس كورونا

وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن ماتم الترويج عنه مؤخراً من قبل إحدى الشركات المتخصصة في استيراد بعض أنواع التبغ، لمنتج من التبغ الجديد «التبغ المسخن»، بحجة أنه أقل ضرراً من أنواع التبغ الآخرى المستخدمة في السجائر والشيش: «كل أنواع المدخنات لافرق بين أحد منهم، ضار جداً على الصحة، ويؤدي إلى خلل كبير في وظائف الجهاز التنفسي وقصور في الدورة الدموية»، مؤكدة أنه يؤدي إلى ضعف مقاومة الجهاز التنفسي لجميع أنواع الفيروسات التنفسية أبرزها فيروس كورونا».

وناشدت عضو اللجنة العليا للفيروسات، المواطنين بضرورة تجنب الشيشة وأنواع المدخنات التي تؤثر على الجهاز المناعي والتنفسي، ومن ثم الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك الابتعاد عن الشيشة في الأماكن المخالفة لتعليمات الحكومة المصرية بشأن منعها، فضلاً عن الإبلاغ فوراُ عن جميع المخالفين حفاظاً على السلم العام، وعدم تعرض حياة المواطنين لخطر الإصابة بفيروس كورونا نتيجة الشيشة، بما أنها ناقل رئيسي لعدوى فيروس كورونا.

وأصدر التحالف المصري للأمراض المعدية، بياناً استنكر فيه الترويج للتبغ المسخن وتأثيره البالغ على الجهاز التنفسي لجسم الإنسان.