«العليا للفيروسات»: لم نرصد أي تحور لكورونا في مصر

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه لم يتم حتى الآن تسجيل أي دراسات أو أبحاث علمية مصرية تتعلق باكتشاف خواص التحور الجيني للفيروس في مجالات علمية عالمية، مؤكدة أنّ العمل جار على قدم وساق للوصول إلى حلول أكيدة بشأن متابعة مستجدات المرض، وأنّه لا يوجد تحور لفيروس كورونا في مصر حتى الآن.

وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، لـ«الوطن»، أنّ دراسة التحور تأتي من خلال دراسة الجينوم وفصله من شخص مريض، وهل هو جديد أم مطابق للقديم، مشيرة إلى أنّ اكتشاف التحور أو الجين ليس حلا، والأهم دراسة الجين ومعرفة خواصه، وهل سيتماشى مع التطعيم الموجود له من عدمه: «التطعيمات المتوفرة حتى الآن متماشية مع الفيروس الحادث به الطفرة».

وأضافت وجيدة، أنّ المراكز البحثية في مصر تعمل على قدم وساق لمتابعة أي تطورات تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، متابعة: «أي بحث يتم العمل به من المهم جدا نشره دوليا، ومراجعته ونشره في مجلة علمية متخصصة، ويكون وفقا لدراسات وإحصائيات ونتائج ومعلومات مؤكدة".

العليا للفيروسات: ابتعدوا عن الأطعمة المكشوفة خارج المنزل

وناشدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، المواطنين، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية، بشأن الالتزام بارتداء الكمامات وغسل الأيدي بالماء والصابون، والتطهير الدروي للمنشآت، وتحقيق التباعد الجسدي خارج المنزل.

وأكدت وجيدة، أهمية تجنب الأطعمة المكشوفة خارج المنزل، واستعمال الأدوات التي تستخدم لمرة واحدة فقط خارج المنزل، خاصة التي تستخدم في الطعام والشرب.

كما طالبت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه المتنوعة الغنية بالمعادن والعناصر الغذائية.