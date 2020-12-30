حقيقة اختفاء 3 طالبات بكفر الشيخ وظهورهن بقنا.. السر في المحمول

كشفت مصادر أمنية في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حقيقة اختفاء 3 طالبات، تم العثور عليهن في محافظة قنا، حيث تم تحديد مكانهن بواسطة تتبع هاتف محمول كان بحوزة إحداهن.

وقال مصدر أمني لـ«الوطن» إنه جرى تحديد مكان الطالبات الـ3 المختفيات بمحافظة كفر الشيخ وضبطهن، حيث تبين أنهن سافرن إلى محافظة قنا، وجرى تحديد مكانهن من خلال المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، والتي أثبتت وجود هاتف محمول مع إحداهن دون معرفة أهلها.

وأضاف المصدر أن التحريات الموسعة، التي أجرتها الأجهزة الأمنية، بإشراف مدير فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، العقيد أحمد سكران، توصلت إلى معرفة أن إحدى الفتيات لديها هاتف محمول بدون علم أهلها، وذلك بعد استجواب عدد كبير من صديقاتهن، بعدما تبين أن الطالبات الثلاث تجمع بينهن علاقة صداقة.

وتابع المصدر الأمني أنه تم العثور على الفتيات في قنا، وجرى التحفظ عليهن تمهيداً لترحيلهن إلى مسقط رأسهن بمحافظة كفر الشيخ، ومن المقرر أن تبدأ الأجهزة المختصة تحقيقات موسعة معهن، فور وصولهن، لمعرفة أسباب سفرهن سراً إلى قنا، ونفى المصدر ما تردد بأنهن استقللن أحد القطارات بالخطأ.

وأوضح أنه تم الوصول إليهن عن طريق رقم الهاتف، وتتبع المحمول، خلال أقل من 30 ساعة على تغيبهن، مشيراً إلى أن التحريات كانت سريعة، حيث جرى أخذ أقوال ذويهن وصديقاتهن، فضلاً عن الوصول لشاهد رأى الفتيات في أحد المحلات بدسوق، وجرى تفريغ كاميرات المراقبة بالمكان المحيط.

وكانت 3 طالبات، لا تتعدى أعمارهن 12 سنة، في الصف الأول الإعدادي بمدرسة "دمنكة"، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، قد تغيبن بشكل مفاجئ، في وقت سابق الاثنين، ولم يعدن إلى منازلهن، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق بين أهالي القرية، وسارع عدد من رواد موقع «فيسبوك» إلى نشر مناشدات للبحث عن الفتيات المتغيبات، ووضعوا أرقام هواتف للاتصال عليها، تبين انها خاصة بخال إحدى الفتيات.