«المحامين» تفصل في 878 تظلما للمشطوبين من جدول النقابة خلال ديسمبر

أعلنت النقابة العامة للمحامين، أن اللجنة المشكلة للفصل في تظلمات الإعادة من الشطب من جداول النقابة، انتهت خلال شهر ديسمبر الجاري، من فحص 878 تظلما مقدمة للجنة، آخرها 439 تظلم جرى إعلانها اليوم، وقال محب مكاوي وكيل نقابة المحامين وعضو لجنة البت في التظلمات، اليوم الأربعاء، إن اللجنة عكفت خلال الفترة الماضية، على دراسة كافة ملفات التظلمات، وستنتهي منها خلال أسبوع، بناء على تعليمات وتوجيهات نقيب المحامين.

من جانبه قال محمد الكسار عضو المجلس، إن الملفات التي جرى فحصها سيجري إرسالها إلى النادي النهري بالمعادي، وعلى من وردت أسماؤهم في الكشوف التوجه لإدارة القيد بداية من السبت المقبل، لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم وسداد الاشتراك واستلام كارنية نقابة المحامين.

اللجنة تفصل في التظلم بقرار اثنين من أعضائها على الأقل

وكانت اللجنة انتهت يوم 26 ديسمبر الجاري، من نظر 301 ملف من تظلمات الإعادة من الشطب، بعد أن شكل نقيب المحامين، لجنة يوم 30 نوفمبر الماضي، برئاسة محب المكاوي وكيل النقابة، وعضوية أعضاء المجلس حسين الجمال الأمين العام، وأبو بكر ضوة الأمين العام المساعد، وعبدالمجيد هارون أمين الصندوق المساعد، ومحمد الكسار، وعبد الحفيظ الروبي، وصلاح سليمان، وماجد حنا، ومحمد نجيب.

وتختص اللجنة بالفصل في كل التظلمات، ويشترط للقرار أن يصدر من اثنين على الأقل من أعضاء اللجنة، على أن تراعي اللجنة في حالة ما إذا رأت أن أدلة الاشتغال المقدمة غير كافية، أن تخطر المتظلم أو المتظلمة قبل الفصل في التظلم، لتقديم ما لديه من أدلة الاشتغال، وذلك قبل البت في التظلم.